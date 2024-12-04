Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam etti. Alanyaspor'un Fethiyespor ile karşılaştığı mücadele ile başlayan günde son karşılaşma Bursaspor'un Van Spor FK'yı ağırladığı karşılaşmayla sona erdi.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam etti. Alanyaspor'un Fethiyespor ile karşılaştığı mücadele ile başlayan günde son karşılaşma Bursaspor'un Van Spor FK'yı ağırladığı karşılaşmayla sona erdi.
Alanyaspor, Fethiyespor'u 4-1 mağlup etti. Ankaragücü İzmir'de Karşıyaka'yı 2-1 mağlup etti. Konyaspor ise Kepezspor'a gol yağdırarak sahadan 9-0 galip ayrıldı.A Spor'da yayınlanan maçlarda
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI
Iğdır FK: 2-3 :Muş Spor Kulübü
Bandırmaspor: 2-3 :Karacabey Belediyespor
Adana Demirspor: 4-3: Sebat Gençlik SK
Samsunspor: 2-4 :52 Orduspor FK
Alanyaspor: 4-1: Fethiyespor
Fatih Karagümrük: 3-0 :Sarıyer
Çorluspor: 4-2 :Manisa FK
İstanbulspor: 4-1 :Alanya 1221 FSK
24Erzincanspor: 3-0 :Karaköprü Belediyespor
1461 Trabzon FK: 3-1 :Kırklarelispor
Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2 :Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş.: 4-1 :Tire 2021 FK
Anadolu Üniversitesi: 1-2 :Bucaspor 1928
Keçiörengücü: 4-1 :Beyoğlu Yeniçarşıspor
Erzurumspor: 3-2 Ayvalıkgücü Belediyespor
Amed SK: 1-0 :Adana 01 FK
Menemen FK: 3-0 :Elazığspor
Gençlerbirliği: 1-0 :Belediye Kütahyaspor
Karşıyaka: 1-2 :MKE Ankaragücü
Konyaspor: 9-0 :Kepezspor FAŞ
Bursaspor: 2-2 :Van Spor FK (penaltılarla Van Spor FK turladı)
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Aralık 2024 Perşembe günü oynanacak maçlar
13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
13.30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
13.30 Karaman Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
15.30 Hatayspor - Osmaniyepor FK
18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor