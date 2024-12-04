Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam etti. Alanyaspor'un Fethiyespor ile karşılaştığı mücadele ile başlayan günde son karşılaşma Bursaspor'un Van Spor FK'yı ağırladığı karşılaşmayla sona erdi.