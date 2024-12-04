Zafer Kanarya’nın! Fenerbahçe ÇBK Mersin 65-64 MAÇ SONUCU

Tarihinde 18. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde yer alan Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler, ilk çeyreği kafa kafaya geçen mücadelenin 2. periyodundan itibaren üstünlüğünü hissettirdi ve karşılaşma sonuna kadar da bırakmadı. Mücadeleyi de kazanarak rakibinden son finalin rövanşını aldı.