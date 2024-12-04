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Zafer Kanarya'nın! Fenerbahçe ÇBK Mersin 65-64 MAÇ SONUCU

Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon belli oldu. ÇBK Mersin ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, parkenden 65-64 galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler ayrıca son finalde yenildiği rakibinden de rövanşı almış oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:51
Zafer Kanarya’nın! Fenerbahçe ÇBK Mersin 65-64 MAÇ SONUCU

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Tarihinde 18. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde yer alan Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler, ilk çeyreği kafa kafaya geçen mücadelenin 2. periyodundan itibaren üstünlüğünü hissettirdi ve karşılaşma sonuna kadar da bırakmadı. Mücadeleyi de kazanarak rakibinden son finalin rövanşını aldı.

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SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe: 22-21 :ÇBK Mersin
2. ÇEYREK | Fenerbahçe: 40-32:ÇBK Mersin
3. ÇEYREK | Fenerbahçe: 51-42 :ÇBK Mersin
4. ÇEYREK | Fenerbahçe: 65-64 :ÇBK Mersin

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TÜRKİYE KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI'NI KAZANAN TAKIMLAR

Yıl Şampiyon
1993 Galatasaray
1994 Galatasaray
1995 Galatasaray
1996 Galatasaray
1997 Galatasaray
1998 Galatasaray
1999 Fenerbahçe
2000 Fenerbahçe
2001 Fenerbahçe
2002 Botaş
2003 Botaş
2004 Fenerbahçe
2005 Fenerbahçe
2006 Beşiktaş
2007 Fenerbahçe
2008 Galatasaray
2009 Mersin Büyükşehir Belediyesi
2010 Fenerbahçe
2011 Galatasaray
2012 Fenerbahçe
2013 Fenerbahçe
2014 Fenerbahçe
2015 Fenerbahçe
2016 Hatay Büyükşehir Belediyesi
2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2018 Hatay Büyükşehir Belediyesi
2019 Fenerbahçe
2020 Düzenlenmedi (COVID-19 pandemisi)
2021 Düzenlenmedi (COVID-19 pandemisi)
2022 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
2023 Düzenlenmedi (Kahramanmaraş depremleri)
2024 Fenerbahçe
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