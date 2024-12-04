Zafer Kanarya’nın! Fenerbahçe ÇBK Mersin 65-64 MAÇ SONUCU

Tarihinde 18. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde yer alan Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı lacivertliler, ilk çeyreği kafa kafaya geçen mücadelenin 2. periyodundan itibaren üstünlüğünü hissettirdi ve karşılaşma sonuna kadar da bırakmadı. Mücadeleyi de kazanarak rakibinden son finalin rövanşını aldı.
Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin nefes kesen bir finalde kozlarını paylaştı (AA)
SKORLAR
1. ÇEYREK | Fenerbahçe: 22-21 :ÇBK Mersin
2. ÇEYREK | Fenerbahçe: 40-32:ÇBK Mersin
3. ÇEYREK | Fenerbahçe: 51-42 :ÇBK Mersin
4. ÇEYREK | Fenerbahçe: 65-64 :ÇBK Mersin
Fenerbahçe üst üste 18. kez finalde mücadele etti (AA)
TÜRKİYE KADINLAR CUMHURBAŞKANLIĞI'NI KAZANAN TAKIMLAR
|Yıl
|Şampiyon
|1993
|Galatasaray
|1994
|Galatasaray
|1995
|Galatasaray
|1996
|Galatasaray
|1997
|Galatasaray
|1998
|Galatasaray
|1999
|Fenerbahçe
|2000
|Fenerbahçe
|2001
|Fenerbahçe
|2002
|Botaş
|2003
|Botaş
|2004
|Fenerbahçe
|2005
|Fenerbahçe
|2006
|Beşiktaş
|2007
|Fenerbahçe
|2008
|Galatasaray
|2009
|Mersin Büyükşehir Belediyesi
|2010
|Fenerbahçe
|2011
|Galatasaray
|2012
|Fenerbahçe
|2013
|Fenerbahçe
|2014
|Fenerbahçe
|2015
|Fenerbahçe
|2016
|Hatay Büyükşehir Belediyesi
|2017
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2018
|Hatay Büyükşehir Belediyesi
|2019
|Fenerbahçe
|2020
|Düzenlenmedi (COVID-19 pandemisi)
|2021
|Düzenlenmedi (COVID-19 pandemisi)
|2022
|ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
|2023
|Düzenlenmedi (Kahramanmaraş depremleri)
|2024
|Fenerbahçe