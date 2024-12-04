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Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan dünya devine nispet!

Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren ve şampiyonluk yolunda daha da iştahlanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Slavia Prag'ı devirip İstanbul'a zaferle dönmüştü. Sarı lacivertlilerde hem Jose Mourinho hem de Edin Dzeko İtalya'da gündeme oturdu. İki isim için flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:09 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:09
Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

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Uzun süredir şampiyonluğa hasret olan ve artık mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında teknik direktörlük görevinde Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı ile birlikte hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapmak üzere de birçok önemli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

Mevcut oyunculara Youssef En-Nesyri, Sofyan Amabat, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic başta olmak üzere birçok yıldız takviyesi yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

Şu ana kadar 5 maça çıkan sarı lacivertli ekip, 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayarak orta grupta yer aldı.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

JOSE MOURINHO DÜNYA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a ayak bastığı andan bu yana adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ülkesi Portekiz'in yanı sıra görev yaptığı İspanya, İngiltere ve İtalya'da hakkında birçok haber ve makale gündeme taşınıyor. Karşılaşmalara daha fazla önem gösteriliyor.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

3 MAĞLUBİYETİ VAR

Jose Mourinho kariyerinde ilk defa çalıştığı Türkiye'de 22 maça çıktı. 14 galibiyet alırken 5 de beraberlik elde etti. 3 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Ligde 2.46 puan ortalaması yakaladı. Zirve yarışında her geçen gün daha da fazla iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca Galatasaray için söylediği sözlerle de taraftar tarafından daha da fazla seviliyor.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

Mou, daha önce de geldiği İstanbul'da bu kez uzun süreli yaşama imkanı buldu. Otelde kalsa da şehri gözlemleme ve birçok şeye tanıklık etmeye fırsat buluyor. Bu anları da sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

DZEKO YAŞLANMAMIŞ GİBİ

Kariyerinde birçok dünya devi bulunan ve gol krallıkları yaşayan Edin Dzeko da yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezonun ardından bu sene de Jose Mourinho ile muhteşem bir ivme yakalayan Boşnak yıldız, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu her fırsatta gösteriyor.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

16 GOLDE ADI VAR

Inter'den ayrıldıktan sonra 2 sezonluk anlaşma yapılan Edin Dzeko, yeni senede çıktığı 22 maçta 13 gol atıp 3 de asist yaptı. 1324 dakika sahada kalan 38 yaşındaki futbolcu, bir maç süresi olarak hemen hemen 15 karşılaşamda toplamda 16 gollük katkı sunmayı başardı.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

16 GOLDE ADI VAR

Jose Mourinho ve Edin Dzeko'nun otak noktaları Roma'da birlikte çalışmaları. İkili, başkent ekibinin taraftarları ve medyasından da yakın takip altında. Zira sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlar üzerine iki isim plana çıkarıldı ve dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI
Edin Dzeko hakkında yapılan yorumda; "Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Edin şapkadan tavşan çıkardı. Sağ ayakla üst direğin altına yaptığı vuruşla harika bir gol atttı. Şimdiden 8 gole ulaştı. Ciro Immobile ile yarış içerisinde. Başka bir dönemden kalan bir derbi." ifadeleri kullanıldı.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

"MOURINHO ÇILGINCA EĞLENDİ"

Roma'nın bu sezon ki başarısızlığı sonrası Claudio Ranieri'nin takımı toplamaya çalıştığı belirtilirken Jose Mourinho için; "Edin'in golü sonrası çılgın bir şekilde kutlama yaptı. Fantastik bir zafer elde etti" denildi.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

"DOĞU DAVRANMAYAN ROMA..."

Haberin sonunda ise ikilinin İstanbul kariyerinde çok eğlendikleri ifade edilerek geçmişte Roma'nın kendilerine kötü davanmasından dolayı farklı bir gözle bakabilecekleri dile getirildi.

Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

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