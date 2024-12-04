Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

Uzun süredir şampiyonluğa hasret olan ve artık mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında teknik direktörlük görevinde Jose Mourinho'yu getirmişti. Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı ile birlikte hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapmak üzere de birçok önemli futbolcuyu kadrosuna kattı.
Mevcut oyunculara Youssef En-Nesyri, Sofyan Amabat, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic başta olmak üzere birçok yıldız takviyesi yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.
Şu ana kadar 5 maça çıkan sarı lacivertli ekip, 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayarak orta grupta yer aldı.
JOSE MOURINHO DÜNYA GÜNDEMİNDE
Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a ayak bastığı andan bu yana adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ülkesi Portekiz'in yanı sıra görev yaptığı İspanya, İngiltere ve İtalya'da hakkında birçok haber ve makale gündeme taşınıyor. Karşılaşmalara daha fazla önem gösteriliyor.