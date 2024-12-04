Jose Mourinho ve Edin Dzeko’dan dünya devine nispet!

3 MAĞLUBİYETİ VAR Jose Mourinho kariyerinde ilk defa çalıştığı Türkiye'de 22 maça çıktı. 14 galibiyet alırken 5 de beraberlik elde etti. 3 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Ligde 2.46 puan ortalaması yakaladı. Zirve yarışında her geçen gün daha da fazla iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca Galatasaray için söylediği sözlerle de taraftar tarafından daha da fazla seviliyor.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR Mou, daha önce de geldiği İstanbul'da bu kez uzun süreli yaşama imkanı buldu. Otelde kalsa da şehri gözlemleme ve birçok şeye tanıklık etmeye fırsat buluyor. Bu anları da sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaşıyor.

DZEKO YAŞLANMAMIŞ GİBİ Kariyerinde birçok dünya devi bulunan ve gol krallıkları yaşayan Edin Dzeko da yaşına rağmen performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezonun ardından bu sene de Jose Mourinho ile muhteşem bir ivme yakalayan Boşnak yıldız, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu her fırsatta gösteriyor.

16 GOLDE ADI VAR Inter'den ayrıldıktan sonra 2 sezonluk anlaşma yapılan Edin Dzeko, yeni senede çıktığı 22 maçta 13 gol atıp 3 de asist yaptı. 1324 dakika sahada kalan 38 yaşındaki futbolcu, bir maç süresi olarak hemen hemen 15 karşılaşamda toplamda 16 gollük katkı sunmayı başardı.