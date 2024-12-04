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Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! İşte resmi açıklama

Hasan Arat'ın görevinden ayrılması sonrasında Hüseyin Yücel'in geçici olarak koltuğa oturdu Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Siyah beyazlılar tarihi resmen açıkladı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 18:10 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 18:13
Beşiktaş’ta seçim tarihi belli oldu! İşte resmi açıklama

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

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