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Maresca'nın serisi 6 maça çıktı! Southampton Chelsea 1-5 MAÇ SONUCU

Premier Lig'de bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Chelsea, Southampton'a konuk oldu. Londra'nın mavi temsilcisi sahadan 5-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:54 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:54
Maresca’nın serisi 6 maça çıktı! Southampton Chelsea 1-5 MAÇ SONUCU

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Sezona Enzo Maresca'yı teknik direktörlük görevine getirerek başlayan Chelsea, ilk haftada yenildiği Manchester City'nin ardından 6 karşılaşmada mağlup olmamıştı. Serisi Liverpool deplasmanında sona eren Londra temsilcisi ikinci kez 6 maçlık seri yakaladı.

Southampton'a konuk olan Chelsea, rakibini 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Chelsea Nottingham Forest'i 5-1 yendi (REUTERS)Chelsea Nottingham Forest'i 5-1 yendi (REUTERS)

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Axel Disasi, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Cole Palmer ve Jadon Sancho kaydetti. Ev sahibinin tke sayısı Joe Aibo'dan geldi.

Chelsea hafta sonunda Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak. Son sıradaki Southampton ise Aston Villa'nn konuğu olacak.

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