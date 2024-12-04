Bursa'da penaltı şoku! Bursaspor Van Spor FK'ya elendi (MAÇ SONUCU)

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada gol perdesini Bursaspor adına Barış Dalkıran açtı. 65'teki golden 3 dakika sonra Harun Kavaklıdere skoru dengeledi. 74'te ise Batuhan Kör eski takımına karşısında ağları havalandırarak konuk takımı 2-1 öne geçirdi. 89'da oyuna sonradan giren Ahmet İlhan Özek yeniden eşitliğin gelmesini sağladı.
Karşılaşma uzatmaya gitti. Gol gelmeyince penaltılar kazananı belirledi. Van Spor FK adını 5. tura yazdırdı.
Van Spor FK son maçında Karacabey Belediye Spor'u 2-0 yenmişti (İHA)
BURSASPOR - VAN SPOR FK MAÇINDA ATILAN GOLLER
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI
Iğdır FK: 2-3 :Muş Spor Kulübü
Bandırmaspor: 2-3 :Karacabey Belediyespor
Adana Demirspor: 4-3: Sebat Gençlik SK
Samsunspor: 2-4 :52 Orduspor FK
Alanyaspor: 4-1: Fethiyespor
Fatih Karagümrük: 3-0 :Sarıyer
Çorluspor: 4-2 :Manisa FK
İstanbulspor: 4-1 :Alanya 1221 FSK
24Erzincanspor: 3-0 :Karaköprü Belediyespor
1461 Trabzon FK: 3-1 :Kırklarelispor
Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2 :Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş.: 4-1 :Tire 2021 FK
Anadolu Üniversitesi: 1-2 :Bucaspor 1928
Keçiörengücü: 4-1 :Beyoğlu Yeniçarşıspor
Erzurumspor: 3-2 Ayvalıkgücü Belediyespor
Amed SK: 1-0 :Adana 01 FK
Menemen FK: 3-0 :Elazığspor
Gençlerbirliği: 1-0 :Belediye Kütahyaspor
Karşıyaka: 1-2 :MKE Ankaragücü
Konyaspor: 9-0 :Kepezspor FAŞ
Bursaspor: 2-2 :Van Spor FK (penaltılarla Van Spor FK turladı)