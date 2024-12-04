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Bursa'da penaltı şoku! Bursaspor Van Spor FK'ya elendi (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası'nda gün Bursa'da sona erdi. Bursaspor evinde ağırladığı Van Spor FK karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmada 2-1 yenik duruma düştü. Ev sahibi son dakikalarda skoru dengeledi. Maç uzatmaya gitti ancak iki takım da gol atmayı başaramadı. Turu geçen tarafı penaltılar belirledi. Adını 5. tura yazdıran takım Van Spor FK oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:20 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:27
Bursa’da penaltı şoku! Bursaspor Van Spor FK’ya elendi MAÇ SONUCU

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İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada gol perdesini Bursaspor adına Barış Dalkıran açtı. 65'teki golden 3 dakika sonra Harun Kavaklıdere skoru dengeledi. 74'te ise Batuhan Kör eski takımına karşısında ağları havalandırarak konuk takımı 2-1 öne geçirdi. 89'da oyuna sonradan giren Ahmet İlhan Özek yeniden eşitliğin gelmesini sağladı.

Karşılaşma uzatmaya gitti. Gol gelmeyince penaltılar kazananı belirledi. Van Spor FK adını 5. tura yazdırdı.

Van Spor FK son maçında Karacabey Belediye Spor'u 2-0 yenmişti (İHA)Van Spor FK son maçında Karacabey Belediye Spor'u 2-0 yenmişti (İHA)

BURSASPOR - VAN SPOR FK MAÇINDA ATILAN GOLLER

Bursaspor - Vanspor FK 1-0 | Gol: Barış Dalkıran
Bursaspor - Vanspor FK 1-1 | Gol: Harun Kavaklıdere
VANSPOR GERİ DÖNDÜ Bursaspor - Vanspor FK 1-2 | Gol: Batuhan Kör
Bursaspor - Vanspor FK 2-2 | Gol: Ahmet İlhan Özek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI

Iğdır FK: 2-3 :Muş Spor Kulübü
Bandırmaspor: 2-3 :Karacabey Belediyespor
Adana Demirspor: 4-3: Sebat Gençlik SK
Samsunspor: 2-4 :52 Orduspor FK
Alanyaspor: 4-1: Fethiyespor
Fatih Karagümrük: 3-0 :Sarıyer
Çorluspor: 4-2 :Manisa FK
İstanbulspor: 4-1 :Alanya 1221 FSK
24Erzincanspor: 3-0 :Karaköprü Belediyespor
1461 Trabzon FK: 3-1 :Kırklarelispor
Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2 :Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş.: 4-1 :Tire 2021 FK
Anadolu Üniversitesi: 1-2 :Bucaspor 1928
Keçiörengücü: 4-1 :Beyoğlu Yeniçarşıspor
Erzurumspor: 3-2 Ayvalıkgücü Belediyespor
Amed SK: 1-0 :Adana 01 FK
Menemen FK: 3-0 :Elazığspor
Gençlerbirliği: 1-0 :Belediye Kütahyaspor
Karşıyaka: 1-2 :MKE Ankaragücü
Konyaspor: 9-0 :Kepezspor FAŞ
Bursaspor: 2-2 :Van Spor FK (penaltılarla Van Spor FK turladı)

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