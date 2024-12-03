Beşiktaş’ta seçim kararı! İlk başkan adayı belli oldu

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna geçmişti. Siyah beyazlılardan erken seçim kararı çıktı.



Beşiktaş 29 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar, bu tarihte yeni başkanını seçecek.



Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Serdar Topraktepe 29 Aralık'taki kongreye kadar takımın başında yer alacak.

İLK BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta başkan vekili olarak görev yapan Hüseyin Yücel, önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, kongrede başkanlık için aday olduğunu duyurarak şunları söyledi:

"Kongrede aday olduğumuz huzurlarınıza açıklıyorum. Ben kaçmadım. Kaçmıyorum. Gerekirse de Beşiktaş'a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum."