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Trabzonspor'da yönetim mazbatasını aldı!

Trabzonspor Kulübünün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 16:25
Trabzonspor’da yönetim mazbatasını aldı!

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Trabzonspor Kulübünün, hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan, yeni yönetim kuruluna mazbatalarını verdi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hoşgörü, saygı ve sevgi içerisinde Trabzonspor'a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi.

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