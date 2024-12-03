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Antalyaspor 5. turda! Antalyaspor - Sinop : 4-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor sahasında Küçükçekmece Sinop Spor ile karşılaştı. Mücadele Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona ererken, Alex de Souza'nın öğrencileri adını 5. tura yazdırdı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 15:49 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 17:47
Antalyaspor 5. turda! Antalyaspor - Sinop : 4-1 | MAÇ SONUCU

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor sahasında Küçükçekmece Sinop Spor ile karşılaştı. Mücadele Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona ererken, Alex de Souza'nın öğrencileri adını 5. tura yazdırdı.

MAÇIN GOLLERİ

GOL: Gaich - Antalyaspor 1 - 0 Küçükçekmece Sinopspor

Antalyaspor 1 - 0 Küçükçekmece Sinopspor | ZTK GOL İZLE: DK:16 - Adolfo Gaich! - (Videolu haber)

GOL: Emre Uzun | Antalyaspor 2 - 0 Küçükçekmece Sinopspor

Antalyaspor 2 - 0 Küçükçekmece Sinopspor | ZTK GOL İZLE: DK:22 - Emre Uzun! - (Videolu haber)

GOL: Enes | Antalyaspor 2 - 1 Küçükçekmece Sinopspor

Antalyaspor 2 - 1 Küçükçekmece Sinopspor | ZTK GOL İZLE: DK:52 - Enes İslam İlkin! - (Videolu haber)

GOL: Streek | Antalyaspor 3 - 1 Küçükçekmece Sinopspor

Antalyaspor 3 - 1 Küçükçekmece Sinopspor | ZTK GOL İZLE: DK: 54 - Sander van der Streek! - (Videolu haber)

GOL: Townsend | Antalyaspor 4 - 1 Küçükçekmece Sinopspor

Antalyaspor 4 - 1 Küçükçekmece Sinopspor | ZTK GOL İZLE: DK:90 - Andros Townsend! - (Videolu haber)

Alex de Souza. (AA)Alex de Souza. (AA)

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Of İlçe)

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

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5 Aralık Perşembe:

13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)

15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)

20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)

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