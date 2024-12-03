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Oğuz Aydın'a 3 sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Kayserispor maçının ardından 2. kez ilk 11'de çıktığı maçta da gol perdesini açan isim oldu. Fransız basını, Kanarya'nın sezon başında 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Oğuz için 3 talibin çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:09 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:09
Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'le geçerek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçıyla ilk kez 11'de yer alan Oğuz, performansıyla karşılaşmaya damga vurmuştu. Deplasmanda 6-2 kazanılan mücadelede 2 gol ve 1 asist kaydeden yıldız oyuncu, maçın yıldızı olmuştu.

Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

Etkili performansı sonrası Gaziantep FK maçına da ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, bu maçı da boş geçmedi. Henüz 3. dakikada ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı.

Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan alınan katkı camianın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Fransız basını, 3 takımın milli futbolcuya talip olduğunu yazdı.

Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

AEK, RANGERS VE RENNES İSTİYOR

Le Courrier Europeen'de yer alan habere göre; AEK, Rangers ve Rennes, Oğuz Aydın'a talip oldu. Haberde transferin potansiyel maliyetinin 6 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

Oğuz'un her iki kanatta da oynayabilmesinin birçok antrenörün aradığı çok yönlülüğü sağladığı kaydedildi. Fotomaç'ın derlediği haberde 24 yaşındaki futbolcunun hücum yeteneklerinin yanı sıra potansiyelinin de dikkat çektiği ve gençlere yatırım yapmak isteyen kulüplerin tercih edebileceği bir oyuncu olduğu belirtildi.

Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

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