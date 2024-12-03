Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!

Le Courrier Europeen'de yer alan habere göre; AEK, Rangers ve Rennes, Oğuz Aydın 'a talip oldu. Haberde transferin potansiyel maliyetinin 6 milyon Euro olduğu aktarıldı.

Oğuz'un her iki kanatta da oynayabilmesinin birçok antrenörün aradığı çok yönlülüğü sağladığı kaydedildi. Fotomaç'ın derlediği haberde 24 yaşındaki futbolcunun hücum yeteneklerinin yanı sıra potansiyelinin de dikkat çektiği ve gençlere yatırım yapmak isteyen kulüplerin tercih edebileceği bir oyuncu olduğu belirtildi.