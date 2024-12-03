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Galatasaray Icardi'yi şimdiden özledi!

Galatasaray, sezonu kapatan Mauro Icardi'yi şimdiden aramaya başladı. Arjantinli oyuncunun yokluğunda üç lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, bitiricilik noktasında sorun yaşadı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:10
Galatasaray Icardi’yi şimdiden özledi!

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Galatasaray, sezonu kapatan Mauro Icardi'yi şimdiden aramaya başladı.

Arjantinli oyuncunun yokluğunda üç lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, bitiricilik noktasında sorun yaşadı. Samsunspor, Bodrum ve Eyüpspor maçlarında 124 kez ceza alanına giren Galatasaray, 10.04'lük gol beklentisi yaşadı. Fakat, sadece 6 kez ağları sarsabildi.

Icardi. (AA)Icardi. (AA)

PUAN KAYBI GELDİ

Galatasaraylı oyuncuların 4.7 ile gol beklentisi rekoru kırduğu Eyüpspor maçında harcadığı fırsatlar, puan kaybını getirdi.

Icardli Galatasaray'da durum ise daha farklıydı. Arjantinli yıldızın sahada olduğu lig maçlarında 13.35 gol beklentisinden 18 gol çıkmıştı. Bu da Icardi'nin varlığının hücum hattını ne kadar etkilediğinin kanıtı oldu.

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