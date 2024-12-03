Iğdır FK - Muş 1984 | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan mücadelelerde Iğdır FK sahasında Muş 1984'ü ağırlıyor.

Kazanan takımın adını 5. tura yazdıracağı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

3 Aralık Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)

20.30 Reeder Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)

13.30 Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)

13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Of İlçe)

13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)

13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)

13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)

13.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)

13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 Aralık Perşembe:

13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)

15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)

20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)