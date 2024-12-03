Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için "Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.