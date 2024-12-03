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Operasyon başladı! Galatasaray'da 2 transfer 3 ayrılık

Sezonu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, ocak ayı başında 2 yıldıza birden imza attırmanın peşinde. Aslan'da yabancı kontenjanının açılması içinse 3 isimle yollar ayrılacak.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 09:42
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

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Galatasaray, ara transfer listesinin ilk sırasında yer alan yıldız futbolcu için geri sayıma geçti. Teknik patron Okan Buruk'un, söz konusu oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'ne oyuncuların yazılma durumuna dikkat çekerek transferde az ama öz hamle yapmaları gerektiğine dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılarda kadroya katılacak isimler kadar gitmesi muhtemel isimler için de söylentiler artmış durumda.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

ARIAS İÇİN GERİ SAYIM

Okan Buruk dört gözle Jhon Arias'ı bekliyor... Son haftalarda Yunus Akgün dışındaki kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Buruk, Kolombiyalı yıldızın transferiyle birlikte oyunun pozitif yönde değişeceğini düşünüyor.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için "Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

10 MİLYONDAN DÜŞÜYOR

Sarı kırmızılılar bu talep üzerine Arias'ın kulübü Fluminense ile olan temasları sıklaştırdı. Brezilya kulübü, ligdeki son maçını 8 Aralık'ta oynayacak ve küme düşme ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

Galatasaray yönetimi oyuncunun da Avrupa'ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacak. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon Euro'luk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

TEKLİFLERE YANIT VERMEYECEK

Jhon Arias'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 senelik kontrat imzalatacak.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in yakın arkadaşı olan Arias, Galatasaray'dan haber gelene kadar kendisine sunulan tekliflere yanıt vermeyecek.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

SAĞ BEK İSTEĞİ CALABRIA

Yönetimden Jhon Arias'ı isteyen Okan Buruk'un bir de sağ bek takviyesi istediği öğrenildi. Jelert'in performansından memnun olmayan Buruk'un, Danimarkalıyı kiralık gönderip yerini Milan'ın sağ beki Davide Calabria ile doldurmak istediği kaydedildi.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

YUSUF DEMİR VE ZIYECH EN CİDDİ ADAYLAR

Galatasaray'da ocak ayında yapılacak en az 2 yabancı oyuncu transferinin ardından ayrılıkların yaşanması gerekiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda öne çıkan iki isim Yusuf Demir ve Hakim Ziyech oldu.

Ziyech de takımdan ayrılmak isterken, Yusuf Demir için kulübe gelen kiralama teklifleri bulunuyor.

Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık

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