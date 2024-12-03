Bu tür ortamların takımlara ve oyunculara ciddi etkileri olur. Takımınızda lider oyuncu fazla ise bazen bu tür durumlardan çıkış daha kolay olabilir ama Beşiktaş için şartlar böyle görünmüyor. Karşılaşmanın ilk yarısında daha sakin ve kontrollü bir Beşiktaş oyunu vardı. Atılan karşılıklı goller oyunu dengede tutsa da ikinci yarı Beşiktaş durumu kendi lehine çevirme adına biraz daha reaksiyon göstermeye çalıştı.

Serdar hocanın kulübeden yaptığı hamleler var. İkinci yarıda gerçekleştirilen bu değişiklikler, Beşiktaş'ın oyun temposuna bir miktar etki etti ancak sonucu değiştiremedi. Beşiktaş camiasının sahadan alınacak üç puana tarihinde hiç olmadığı kadar çok ihtiyacı vardı. Büyük bölünmüşlük ve fırtınalar saha sonuçları gelmeden sakin bir limana dönüşmeyecek. Kadro sezon başında iyi işler yapabilen bir kadroydu. Bugün her şeyiyle işlemez hale geldi. Camiadaki atmosferin pozitif ve negatif dönüşüm durumlarında büyük farkı göstermesi açısından bugünlerden herkesin ders alması lazım…

OKTAY DERELİOĞLU- BU TAKIM NASIL TOPARLANACAK?

Beşiktaş, çok ilginç bir sezon yaşıyor. Son 3 sezondur kasım ve aralık aylarında maalesef havlu atıyor. Beşiktaş taraftarı artık nöbetçi hocadan da sıkıldı. Her dönemin farklı bir hocası, her yönetimin farklı bir hocası olduğu zaman bilin ki takımda problem ve kaos vardır. Bu da Beşiktaş adına sıkıntı. Kötü nöbetçi hoca kavramından bir an önce kurtulması gereken bir durumda Beşiktaş takımı. Bu maçı yorumlamak öyle enteresan ki, oyuncuların hemen hemen hepsinin ayakları geri geri gidiyordur. Oynamak istemiyorlardır! Hatay bu ligde küme düşme adaylarından. Onun karşısında bile üstünlük sağlayamıyorlar. Kadro değeri, kadro kalitesi değerlendirmeye bile alınamaz bir durum var Beşiktaş'ın. Bir an önce toparlanması gerek. Nasıl toparlanacak, nasıl düzelecek inanın ben de bilmiyorum.

