OKTAY DERELİOĞLU- BU TAKIM NASIL TOPARLANACAK?

Beşiktaş, çok ilginç bir sezon yaşıyor. Son 3 sezondur kasım ve aralık aylarında maalesef havlu atıyor. Beşiktaş taraftarı artık nöbetçi hocadan da sıkıldı. Her dönemin farklı bir hocası, her yönetimin farklı bir hocası olduğu zaman bilin ki takımda problem ve kaos vardır. Bu da Beşiktaş adına sıkıntı. Kötü nöbetçi hoca kavramından bir an önce kurtulması gereken bir durumda Beşiktaş takımı. Bu maçı yorumlamak öyle enteresan ki, oyuncuların hemen hemen hepsinin ayakları geri geri gidiyordur. Oynamak istemiyorlardır! Hatay bu ligde küme düşme adaylarından. Onun karşısında bile üstünlük sağlayamıyorlar. Kadro değeri, kadro kalitesi değerlendirmeye bile alınamaz bir durum var Beşiktaş'ın. Bir an önce toparlanması gerek. Nasıl toparlanacak, nasıl düzelecek inanın ben de bilmiyorum.