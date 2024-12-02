Kartal komadan çıkamadı! Beşiktaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş 2 puan daha kaybetti (DHA)

TOPRAKTEPE'DEN DEĞİŞİKLİKLER

Giovanni van Bronckhorst'un takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Serdar Topraktepe, Göztepe maçı sonrası bazı değişiklikler yaptı. Stoper de görev yapan Gabrei Paulista ve Felix Uduokhai'nin yerine Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu forma giydi. Orta alanda Al Musati'yi kesen Topraktepe burada Salih'i sahaya sürdü. Ayrıca forvet arkasınıda üçleyerek Semih Kılıçsoy'a sol kanatta şans verdi.