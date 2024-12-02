Kartal komadan çıkamadı! Beşiktaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı

Kaos dolu günler geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla ceza alanına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu az farkla auta çıktı.
18. dakikada Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda arka direkte topla buluşan Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
25. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top dışarıya çıktı.
29. dakikada Cemali Sertel'ın ortasında Emirhan Topçu'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
40. dakikada gelişen Hatayspor atağında sol kanatta topla buluşan Joelson Fernandes'in vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
41. dakikada Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde Immobile topu kafayla ağlara gönderdi. 1-1
45. dakikada ceza alanında topla buluşan Rui Pedro'nun vuruşunu Mert yatarak uzaklaştırdı.
70. dakikada topla ceza alanına giren Joelson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kurtardı.
75. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
76. dakikada ceza alanına hareketlenen Gedson'un vuruşunda kaleci Erce topu ayaklarıyla kornere çeldi.
86. dakikada Strandberg'in pasında Joelson Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruş direkten döndü.
90+3. dakikada Kilama'nın uzaklaştırdığı topla ceza yayı içerisinde buluşan Svensson'un şutu kale üzerinden auta çıktı.
TOPRAKTEPE'DEN DEĞİŞİKLİKLER
Giovanni van Bronckhorst'un takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Serdar Topraktepe, Göztepe maçı sonrası bazı değişiklikler yaptı. Stoper de görev yapan Gabrei Paulista ve Felix Uduokhai'nin yerine Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu forma giydi. Orta alanda Al Musati'yi kesen Topraktepe burada Salih'i sahaya sürdü. Ayrıca forvet arkasınıda üçleyerek Semih Kılıçsoy'a sol kanatta şans verdi.
TAYYİP İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'taki kaos ortamına sakatlıkların da eklenmesi genç futbolculara şans gelmesini sağladı. Felix Uduokhai'nin forma giymemesi nedeniyle bu bölgede Tayyip Talha Sanuç monte edildi.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de yer aldı. Son oynanan Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 45 dakika sahada kalarak en uzun süre mücadele ettiği maçı geçirmişti.
Sakatlığını tamamen atlatan Tayyip'ten taraftarın beklentisi de yüksek.
IMMOBILE HAFTALAR SONRA
Beşiktaş'ın Hatayspor karşısındaki tek golünü atan Ciro Immobile, haftalar sonra ağları sarstı. İtlalyan futbolcu en son Konyaspor karşısında fileleri havalandırmıştı. Gol sayısını da 9'a yükselterek Banza'nın boş geçtiği haftada zirvede tek kaldı.