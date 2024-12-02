Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

Attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettirmeyi sürdüren Victor Osimhen , Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Türkiye'ye ayak bastığı günden bu yana hakkında birçok iddia ortaya atılan yıldız futbolcunun yeni durağının neresi olacağı herkesi meraklandırıyor.

Yaz aylarından bu yana her geçen gün talibi artan Victor Osimhen için Galatasaray yönetimi de teyakkuzda. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından yeni bir kayıp daha yaşamamak adına her şeyi yapıyor. Oyuncunun bu dedikodulardan uzak kalması öncelikli konu haline geldi.

KOZ OLARAK KULLANILIYOR

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu da yıldız futbolcu hakkında "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Bir kulüp bu bedeli öder ve Napoli kabul ederse, Osimhen'in de rızası gerekiyor. Ayrıca hem Napoli hem Osimhen ile anlaşan kulüp, bize de teklif sunmak zorunda. Bu durum mali bir yük getirecektir.

Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. Her fırsatta doğru bir tercih yaptığını söylüyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.

Cimbom'un 75 milyon Euro ve erken fesih maddesini gündeme getirmesi de gözdağı hamlesi olarak yorumlanıyor.