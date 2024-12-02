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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e dev talip! Transferde tek şart

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı Victor Osimhen için hareketli gündem daha da alevlendi. Nijeryalı futbolcunun geleceğine yönelik pek çok haber medyada yer alıyor. Birçok takımın listesinde bulunduğu ve takip edilen 25 yaşındaki forvet ile ilgili olarak hayalini kuran takımın tek şartının olduğu ifade edildi. Son dakika gelişmesi olarak paylaşılan süreçte dev bütçeler konuşacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:26 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:29
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

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Attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettirmeyi sürdüren Victor Osimhen, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Türkiye'ye ayak bastığı günden bu yana hakkında birçok iddia ortaya atılan yıldız futbolcunun yeni durağının neresi olacağı herkesi meraklandırıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

GALATASARAY'IN HEDEFİ OSIMHEN'İ TUTABİLMEK

Yaz aylarından bu yana her geçen gün talibi artan Victor Osimhen için Galatasaray yönetimi de teyakkuzda. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından yeni bir kayıp daha yaşamamak adına her şeyi yapıyor. Oyuncunun bu dedikodulardan uzak kalması öncelikli konu haline geldi.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

KOZ OLARAK KULLANILIYOR

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu da yıldız futbolcu hakkında "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Bir kulüp bu bedeli öder ve Napoli kabul ederse, Osimhen'in de rızası gerekiyor. Ayrıca hem Napoli hem Osimhen ile anlaşan kulüp, bize de teklif sunmak zorunda. Bu durum mali bir yük getirecektir.

Osimhen, burada hayal ettiğinden daha iyi hissediyor kendini. Her fırsatta doğru bir tercih yaptığını söylüyor. Menajeri de bizi arayarak teşekkür etti. Galatasaray taraftarının endişelenmesi için bir durum yok." ifadelerini kullanmıştı.

Cimbom'un 75 milyon Euro ve erken fesih maddesini gündeme getirmesi de gözdağı hamlesi olarak yorumlanıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

Teknik Direktör Okan Buruk da katıldığı bir televizyon programında; "Çıkış maddesi var Osimhen'in, 75 milyon Euro. Oyuncu isterse tabii Galatasaray her türlü şartı zorlayacaktır. Hemen olmaz, belki sezon sonu olur. Oyuncu da mutlu. Galatasaray yönetimi, teknik direktörü, taraftarı Osimhen'in burada olmasını ister ve ne gerekiyorsa yapar. Osimhen, Türkiye'de başka bir takımda oynayamaz." açıklamasını yapmıştı.

Bu sözlerin ardından Osimhen'in kendisine gösterilen sevgi ve saygı nedeniyle kalmaya daha sıcak baktığı ifade edilmişti.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

OSIMHEN'DEN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Milli arada ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Victor Osimhen de taraftarlar ilgili olarak; "Şu ana kadar İstanbul'da, özellikle Galatasaray'da gördüğüm sevgi beklemediğim kadar etkileyiciydi. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelmek, camianın birbirine ne kadar bağlı olduğunu görmek gerçekten inanılmaz. Beni kabul ettikleri, iyi karşıladıkları için taraftarlara da teşekkür ederim. Bu yüzden sahaya çıktığımda kendi hedeflerimdense onlar için oynamayı, gol atmayı, onları mutlu etmeyi önceliyorum." diye konuşmuştu.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

4 ÜLKEDEN İSTENİYOR

Bu sezon çıktığı 11 maçta 8 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen, 4 ülkede transferin ilk sırasında yer alıyor. Bu durum Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor gibi görünse de son karar yıldız futbolcuda olacak.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

İngiltere'de Manchester United, Arsenal ve Chelsea dev forvet konusunda oldukça ciddi. Ruben Amorim ile yeni bir sayfa açan Manchester United, fizik gücü yüksek bir forvet arıyor.

Arsenal ve Chelsea ise uzun süredir striker diye tabir edilen bir forveti kadrosuna katmayı hedefliyor. Victor Osimhen bu tanıma en çok uyan ve transfer olasılığı yüksek isim.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

Fransa'dan PSG ise uzun süredir gündeinde bulunan 25 yaşındaki golcünün peşini bırakmış değil. Yine şartları zorlayarak transferi bitirebilmeyi düşünüyorlar.

Napoli daha önceki tekliflerini reddetti fakat yine de ısrarcılar.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

Son dönemde Mbappe'nin kötü performansı ve Vinicius Junior'un sakatlığı nedeniyle forvet arayan Real Madrid'in de Osimhen konusunda devreye girdiği ve çevresiyle ilrtibata geçerek ilk teması kurduğu da yurt dışı basınında yer almıştı.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

İtalya'da ise en güçlü adaylar Juventus ve Milan. Vlahovic'in ayrılması halinde forvet takviyesi yapmayı düşünen Torino temsilcisi, Milik'in durumuna göre de aksiyon alabilir.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

"MILAN HAYALİNİ KURUYOR!"

İtalyan medyasındaki son habere göre AC Milan, Victor Osimhen'in adeta hayalini kuruyor. Ancak bunun için bazı şartların oluşması gerekiyor.

Taraftarlar da yıldız futbolcunun imza atması konusunda oldukça heyecanlı.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

Milan Live'in haberine göre Geoffrey Moncada'nın Victor Osimhen'in transferi konusunda nakit para girdisi sağlamak adına çalışmalar yürütüyor.

Maignan ilk akla gelen isim olsa da Fransız kalecinin kontratının uzatılması gündemde. Thero Hernandez ile anlaşma sağlanamaması üzerine yıldız sol bekin ayrılması gündemde.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

İşte o haber...

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’e dev talip! Transferde tek şart

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