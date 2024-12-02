Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Portekizli teknik adam, karşılaşmayı şu sözlerle yorumladı: "Maça çok güçlü başladık ve erken bitirme fırsatlarımız oldu. Ancak bunu başaramadık. Rakibimizin hem iyi bir teknik direktörü hem de iyi bir takım oyunları var. Maçın ilerleyen dakikalarında baskıyı hissettik. İkinci yarıda ise çok güçlü bir oyun sergiledik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Ancak Selçuk İnan'ı tebrik etmeliyim; çok zor bir maçtı."

Jose Mourinho , oyuncu değerlendirmelerinde ise şunları söyledi: "İrfan sakatlıktan yeni döndü ve zirve performansını henüz sergileyemiyor. Bu yüzden ikinci yarıda Maximin'in hızına ihtiyaç duyduk. Tadic ise her pozisyonda oynayabilen çok akıllı bir oyuncu. Bugünkü Oğuz Aydın'ı sezon başındaki haliyle kıyasladığımızda büyük bir fark var. Kendini geliştiriyor ve potansiyelini sahaya yansıtıyor."

Jose Mourinho (AA)

MOURINHO'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçları üst üste İstanbul'da oynayacak olmasıyla ilgili de konuşan Mourinho, Türk futbolunun genç teknik adamlarına dikkat çekti ve "Bu durum bizim için ekonomik açıdan da avantajlı. Otel masrafımız olmayacak. Derbi maçlar her zaman farklıdır. Ancak şunu belirtmeliyim ki Arda Turan, Selçuk İnan ve Çağdaş Atan, Türkiye'nin en yetenekli ve potansiyelli teknik direktörleri arasında yer alıyor." sözlerini sarf etti.

"G.SARAY'IN KONUŞMASI SAÇMA GELİYOR!"

"Galatasaray tarafının konuşması bana saçma geliyor. Haftalar geçtikçe neler olduğunu biliyoruz, dünkü maçta da neler olduğunu biliyoruz. Ekstrem bir baskı yapma oluşturma kültürlerine alışıkları. Selçuk İnan ve Gaziantep FK Başkanı konuştuysa, kendi maçlarını konuştular. Ben hakemin skora etki ettiğini düşünmüyorum. Bu hafta bana sürpriz olmadı. Bu ligi takip ediyorum. Arda Turan ve Selçuk İnan, sonuç almak için oynuyorlar. İkisi de Galatasaray efsanesi olduğu için, eminim ileride Galatasaray'ı çalıştıracaklardır."