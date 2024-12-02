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Guardiola'dan Mourinho hareketi!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0 galip ayrılan Liverpool, rakibiyle olan puan farkını 11'e yükseltti. Maçta Pep Guardiola'nın tribünlere yaptığı hareket gündem oldu.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:58
Guardiola’dan Mourinho hareketi!

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İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelirken konuk ekibin teknik direktörü Pep Guardiola'nın hareketi gündem oldu.

Başarılı teknik adam, karşılaşmada bir pozisyon esnasında tribünlere eliyle "6" işareti yaptı.

Guardiola'nın söz konusu işaretle Premier Lig'de kazandığı şampiyonluklar üzerinden Liverpool'a gönderme yaptığı öne sürüldü.

Pep Guardiola. (REUTERS)Pep Guardiola. (REUTERS)

"MOURINHO HAREKETİ YAPTI"

Öte yandan sosyal medyada ise Guardiola'nın bu hareketinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gündeme geldi. Guardiola için yapılan yorumlarda, "Jose Mourinho hareketi yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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