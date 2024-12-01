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ÖZEL | Arda Turan'dan Takvim.com.tr'nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray ile 14. haftada karşı karşıya gelen Eyüpspor, sahadan 2-2'lik beraberlik ve 1 puanla ayrıldı. Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren konuk takımın teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından editörümüz Fatma Gül'ün sorusunu yanıtladı.

Fatma Gül Fatma Gül
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:08 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:29
ÖZEL | Arda Turan’dan Takvim.com.tr’nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

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Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan Eyüpspor, 14. haftada Galatasaray ile Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Eksiklerine rağmen liderlik kolutğunda oturan rakibinden puan koparmayı başaran İstanbul temsilcisi 1 puanla sahadan ayrıldı ve yükselişini sürdürdü.

Arda Turan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Arda Turan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Karşılaşmanın bir başka önemli noktalarından Arda Turan'dı. Yıllarca sarı kırmızılı forma ile mücadele eden genç teknik adam bu kez takımının başında Rams Park'a çıktı. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Turan, karşılaşmanın ardından editörümüz Fatma Gül'ün sorusunu yanıtladı.

Arda Turan'dan maç sonu açıklama

Editörümüz Farma Gül; "Galatasaray taraftarının karşısına ilk kez teknik direktör olarak çıktınız. Ne söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Arda Turan ise "Onları seviyorum" yanıtını verdi.

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