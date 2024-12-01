ÖZEL | Arda Turan’dan Takvim.com.tr’nin sorusuna cevap! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan Eyüpspor , 14. haftada Galatasaray ile Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Eksiklerine rağmen liderlik kolutğunda oturan rakibinden puan koparmayı başaran İstanbul temsilcisi 1 puanla sahadan ayrıldı ve yükselişini sürdürdü.

Arda Turan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Karşılaşmanın bir başka önemli noktalarından Arda Turan'dı. Yıllarca sarı kırmızılı forma ile mücadele eden genç teknik adam bu kez takımının başında Rams Park'a çıktı. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Turan, karşılaşmanın ardından editörümüz Fatma Gül'ün sorusunu yanıtladı.

Editörümüz Farma Gül; "Galatasaray taraftarının karşısına ilk kez teknik direktör olarak çıktınız. Ne söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Arda Turan ise "Onları seviyorum" yanıtını verdi.