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Mohamed Salah'tan bir ayrılık sinyali daha!

Geçtiğimiz hafta kulüpten yeni sözleşme ile ilgili bir şey gelmediğini söyleyen Salah, Manchester City maçının ardından, yeni sözleşme için, "Dürüst olmak gerekirse bu kafamın içinde." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:21 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:21
Mohamed Salah’tan bir ayrılık sinyali daha!

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Liverpool ile sözleşmesi bitecek Muhammed Salah, Manchester City karşılaşmasının ardından ayrılık sinyali verdi.

Geçtiğimiz hafta kulüpten yeni sözleşme ile ilgili bir şey gelmediğini söyleyen Salah, Manchester City maçının ardından, yeni sözleşme için, "Dürüst olmak gerekirse bu kafamın içinde." dedi.

Mohamed Salah. (REUTERS)Mohamed Salah. (REUTERS)

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Şu ana kadar bu Liverpool için Anfield'da oynayacağım son Manchester City maçıydı. Bu yüzden sadece tadını çıkarıp keyif alacaktım." diyen Salah, Anfield'daki atmosfer konusunda gelen soruya, "Atmosfer inanılmazdı. Anfield'da gol atmak ve kazanmak her zaman özel bir duygudur. Taraftarlar ilk dakikadan itibaren arkamızdaydı. Evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden buradaki her saniyenin keyfini çıkartacağım. Umarım ligi kazanırız ve neler olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.

Salah, bu sezon deplasmanda oynanan Manchester United maçının ardından da bu maçın Liverpool ile Old Trafford'de oynadığı son karşılaşma olabileceğini söylemişti.

Mohamed Salah ve Virgil van Dijk. (REUTERS)Mohamed Salah ve Virgil van Dijk. (REUTERS)

PSG İDDİASI!

Öte yandan Salah için Paris Saint-Germain'in harekete geçtiği öne sürüldü. Fransız medyasında yer alan habere göre, PSG'nin 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve 32 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak için temaslara başladığı kaydedildi.

Liverpool'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Mısırlı yıldız, 13 gol attı ve 11 asist yaptı.

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