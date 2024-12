Mohamed Salah’tan bir ayrılık sinyali daha!

Mohamed Salah. (REUTERS)



"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"



"Şu ana kadar bu Liverpool için Anfield'da oynayacağım son Manchester City maçıydı. Bu yüzden sadece tadını çıkarıp keyif alacaktım." diyen Salah, Anfield'daki atmosfer konusunda gelen soruya, "Atmosfer inanılmazdı. Anfield'da gol atmak ve kazanmak her zaman özel bir duygudur. Taraftarlar ilk dakikadan itibaren arkamızdaydı. Evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden buradaki her saniyenin keyfini çıkartacağım. Umarım ligi kazanırız ve neler olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.



Salah, bu sezon deplasmanda oynanan Manchester United maçının ardından da bu maçın Liverpool ile Old Trafford'de oynadığı son karşılaşma olabileceğini söylemişti.