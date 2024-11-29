Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay

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Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Anfield Road'da karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve yoluna 3 puanla devam ederek İspanyol devini adeta ateşin içine attı. Liverpool fizyoterapistinden Arda Güler'e saygısız hareket!