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Arda Güler'e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay

Ülkemizi Real Madrid formasıyla İspanya'da temsil eden Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool karşılaşmasında hayatının şokunu yaşadı. O anlar başkent taraftarlarını da kızdırdı. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:21
Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay

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Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını elinde bulunduran Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

İngiliz temsilcisi ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleyi Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve yoluna 3 puanla devam ederek İspanyol devini adeta ateşin içine attı.

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Arda Güler ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı (AA)Arda Güler ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başladı (AA)

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve kariyerinde bu alanda tarihi bir an yaşayan milli futbolcu, 57 dakika sahada kaldı. Yerini ise Lucas Vazquez'e bıraktı. 19 yaşındaki futbolcu maçta hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Arda Güler Liverpool maçında 57 dakika sahada kaldı (AA)Arda Güler Liverpool maçında 57 dakika sahada kaldı (AA)

SU VERMEDİLER

Liverpool - Real Madrid maçında yaşanan bir sakatlık sonrasında ev sahibi ekibin sağlık ekibi ve malzemecileri saha içine girdi. O sırada rakip takımdan su isteyen Arda'ya sırt çevrildi.

Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Arda için İspanyollar da sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

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