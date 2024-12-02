Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

A Milli Takımın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Gurbetçi futbolcu, son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte birçok kulübü peşinden koşturmayı başardı.
A Milli Takımın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Gurbetçi futbolcu, son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte birçok kulübü peşinden koşturmayı başardı.
MOTTA ÇOK BEĞENİYOR
Almanya'da başlayan futbol hayatında şu anda İtalya'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 40 milyon Euro güncel piyasa değeri ile dikkat çekmeyi başarıyor.
Thiago Motta'nın çok beğendiği ve her fırsatta şans verdiği yıldız oyuncu için birçok takım devrede.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
Özellikle sürekli forma giydiği milli takımın maçları için birçok gözlemci tribünlere gelerek gözlemlerini yapıyor ve notlarını alarak teknik ekip ve yönetimle paylaşıyor.
Kenan Yıldız'ın geleceğine dair kararı da merakla bekleniyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımını mutlu sona ulaştırmayı hedefliyor.
TALİBİ VAR!
Kenan Yıldız'ın transferi ile ilgili olarak ilk somut adım Manchester United'dan gelebilir. İngilizlerin dev temsilcisi Ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilir. Listede Viktor Gyökeres ve İngiliz basınının iddiasına göre Joshua Zirkzee'nin de takas içerisinde yer aldığı Victor Osimhen de bulunuyor.
Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde toparlanma sinyalleri veriyor. Amorim'le birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan takım, ara transfer dönemi ve gelecek sezonun planlamalarını da deneyimli çalıştırıcıyla birlikte sürdürüyor.
MANCHESTER UNITED'IN RADARINDA
İngiliz ekibinin transfer gündeminde dikkat çeken bir isim öne çıktı: Kenan Yıldız. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus forması giyen genç futbolcuyu yakından takip etti. 19 yaşındaki Kenan Yıldız, teknik ekip tarafından transfer listesinde en üst sıraya yerleştirildi.
KENAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Manchester United'ın yoğun ilgisine rağmen Kenan Yıldız'ın Juventus'taki kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Kulüpte kendini çok rahat hissettiği ifade edilen genç yıldızın, gelecek yaz transfer döneminde de ayrılığı düşünmediği belirtildi.
2029 YILINA KADAR KONTRATI VAR
Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve 2022 yılında Juventus'un altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi. Milli futbolcu, bu yaz kulübüyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatarak geleceğini Torino ekibine bağladı.
19 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 19 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen genç futbolcu, yeteneği ve potansiyeliyle dikkat çekmeye devam ediyor.