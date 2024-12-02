Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

TALİBİ VAR! Kenan Yıldız'ın transferi ile ilgili olarak ilk somut adım Manchester United'dan gelebilir. İngilizlerin dev temsilcisi Ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilir. Listede Viktor Gyökeres ve İngiliz basınının iddiasına göre Joshua Zirkzee'nin de takas içerisinde yer aldığı Victor Osimhen de bulunuyor.

Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde toparlanma sinyalleri veriyor. Amorim'le birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan takım, ara transfer dönemi ve gelecek sezonun planlamalarını da deneyimli çalıştırıcıyla birlikte sürdürüyor.

MANCHESTER UNITED'IN RADARINDA İngiliz ekibinin transfer gündeminde dikkat çeken bir isim öne çıktı: Kenan Yıldız. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus forması giyen genç futbolcuyu yakından takip etti. 19 yaşındaki Kenan Yıldız, teknik ekip tarafından transfer listesinde en üst sıraya yerleştirildi.

KENAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR Manchester United'ın yoğun ilgisine rağmen Kenan Yıldız'ın Juventus'taki kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Kulüpte kendini çok rahat hissettiği ifade edilen genç yıldızın, gelecek yaz transfer döneminde de ayrılığı düşünmediği belirtildi.