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Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, performansının yanı sıra gelecek vaat etmesi nedeniyle birçok kulübü peşinden koşturuyor. Yıldız futbolcu, Avrupa Şampiyonası ile başlayan ve kulübünde de devam ettirdiği formunu yukarı çekmeyi başardı. Bu da birçok takımın devreye girmesini sağladı. Hatta dünyanın en önemli takımlarından biri için Ocak ayı transfer döneminin ilk hamlesi olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:44
Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

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A Milli Takımın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Gurbetçi futbolcu, son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte birçok kulübü peşinden koşturmayı başardı.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

MOTTA ÇOK BEĞENİYOR

Almanya'da başlayan futbol hayatında şu anda İtalya'da forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 40 milyon Euro güncel piyasa değeri ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Thiago Motta'nın çok beğendiği ve her fırsatta şans verdiği yıldız oyuncu için birçok takım devrede.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Özellikle sürekli forma giydiği milli takımın maçları için birçok gözlemci tribünlere gelerek gözlemlerini yapıyor ve notlarını alarak teknik ekip ve yönetimle paylaşıyor.

Kenan Yıldız'ın geleceğine dair kararı da merakla bekleniyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımını mutlu sona ulaştırmayı hedefliyor.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

TALİBİ VAR!

Kenan Yıldız'ın transferi ile ilgili olarak ilk somut adım Manchester United'dan gelebilir. İngilizlerin dev temsilcisi Ocak ayında Juventus'un kapısını çalabilir. Listede Viktor Gyökeres ve İngiliz basınının iddiasına göre Joshua Zirkzee'nin de takas içerisinde yer aldığı Victor Osimhen de bulunuyor.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

Premier Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde toparlanma sinyalleri veriyor. Amorim'le birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan takım, ara transfer dönemi ve gelecek sezonun planlamalarını da deneyimli çalıştırıcıyla birlikte sürdürüyor.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

MANCHESTER UNITED'IN RADARINDA

İngiliz ekibinin transfer gündeminde dikkat çeken bir isim öne çıktı: Kenan Yıldız. Sky Sports'ta yer alan habere göre, Manchester United, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus forması giyen genç futbolcuyu yakından takip etti. 19 yaşındaki Kenan Yıldız, teknik ekip tarafından transfer listesinde en üst sıraya yerleştirildi.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

KENAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Manchester United'ın yoğun ilgisine rağmen Kenan Yıldız'ın Juventus'taki kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Kulüpte kendini çok rahat hissettiği ifade edilen genç yıldızın, gelecek yaz transfer döneminde de ayrılığı düşünmediği belirtildi.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

2029 YILINA KADAR KONTRATI VAR

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve 2022 yılında Juventus'un altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi. Milli futbolcu, bu yaz kulübüyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatarak geleceğini Torino ekibine bağladı.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

19 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 19 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen genç futbolcu, yeteneği ve potansiyeliyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu! Transferde ilk adım atılacak

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