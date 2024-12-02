Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lg'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lg'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Maxim'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan En-Nesyri'nin pasında Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
8. dakikada Tadic'in ara pasında En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
41. dakikada Ndiaye'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Okereke'nin, Samet Akaydin'in markajından kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Livakovic golü engelledi. Pozisyonun devamında seken topu takip eden Okereke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
57. dakikada Saint-Maximin'in ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Dioudis'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.
78. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Tadic'in sağdan kullandığı kornerde Becao'nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
89. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Fred'in rakip yarı sahanın ortasından ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Dzeko, arka direkte yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
OĞUZ AYDIN GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelede gol perdesini Kayseri'de olduğu gibi Oğuz Aydın açtı. Son mücadeldeki formuyla ön plana çıkan gurbetçi futbolcu, İsmail Yüksek'in ön alan baskısı sonrasında Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.
Faslı futbolcu da ligdeki asist sayısını 3'e yükseltti.
MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Gaziantep mücadelesinde bazı değişiklikler yaptı. Portekizli çalıştırıcı kart sınırında bulunan Alexander Djiku'nun yerine Rodrigo Becao'yu sahaya sürdü. Orta alanda Sofyan Amrabat'ın yerine İsmail Yüksek forma giyerken 10 numara mevkisinde ise Tadic oynadı. Sırp futbolcunun bölgesinde İrfan Can Kahveci görev yaptı.
İRFAN CAN KAHVECİ 3. KEZ İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde toplamda 9. maçına çıkarken, daha önce Adana Demirspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında da ilk 11'de görev almıştı.
İrfan Can, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezon Union Saint-Gilloise ve Twente maçlarında ilk 11'de şans bulmuştu. Başarılı futbolcu 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.