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Roland Sallai hesabı açtı! Eyüpspor maçında ilk golünü attı

Galatasaray'ın transfer döneminin son gününde Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti. Macar oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 8. maçta golle tanışarak takımına kritik bir üstünlük sağladı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 20:36 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 20:36
Roland Sallai hesabı açtı! Eyüpspor maçında ilk golünü attı

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Son lig golünü Freiburg formasıyla Ocak 2024'te atan Sallai, Eyüpspor maçında Gabriel Sara'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada Victor Osimhen'den seken topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu gol, Galatasaray'ı 2-1 öne taşırken, Sallai'nin takıma adaptasyon sürecindeki önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Sallai'nin Eyüpspor karşısındaki golü, Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken, oyuncunun ilerleyen haftalarda takımın hücum gücüne daha fazla katkı sağlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarak moral bulan Macar yıldız, Süper Lig'deki performansını artırma sinyalleri verdi.

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