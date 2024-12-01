Ahmet Ağaoğlu yönetiminde asbaşkan olarak görev yaptıktan sonra Trabzonspor 'da geçen sene mart ayında başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan , Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na tek aday olarak katıldı. Doğan, 9 bin 909 üyenin bulunduğu seçimde kullanılan seçimde yeniden başkan seçildi.

Ertuğrul Doğan yeniden başkan seçildi (AA)

Ertuğrul Doğan'ın listesinde şu isimler var;

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztür, Murat İskender, Gözde Atasoy ve Semih Hekimoğlu.

Yedek listede ise Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık bulunuyor.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'un Yomra ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Trabzon'da başlayan Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İş dünyasına 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt sektöründe giriş yapmıştır.

Ertuğrul Doğan, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde önemli yatırımlara imza atmıştır. Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş, 2014 yılında enerji sektörüne giriş yaparak Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bu kapsamda hayata geçirilen biyokütle enerji projeleri ile dikkat çekmiştir:

2018 yılında Çorum/Mecitözü'nde 5 MW Biyokütle Enerji Tesisi

2020 yılında Afyonkarahisar/Çay'da 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi

2021 yılında Samsun/Çarşamba'da 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi

Ertuğrul Doğan, spora ve Trabzonspor'a olan bağlılığıyla da tanınmaktadır. 8 Nisan 2018'de Ahmet Ağaoğlu'nun yönetiminde Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda yer alan Doğan, uzun bir süre kulübün başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Mart 2023'te ise Trabzonspor Kulübü Başkanı seçilerek bordo-mavili takımın başına gçemiştir.

Ertuğrul Doğan, evli ve iki çocuk babasıdır.