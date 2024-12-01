Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

491 DAKİKADA İNANILMAZ İSTATİSTİK

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maçta görev yaptı. 491 dakika süre aldı. Bu da 5.5 maç civarında bir zaman dilimine geliyor. Söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırıp 2 de gol pası verdi.

Yine Avrupa Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı. 2 defa rakip ağları sarstı. 3 de asistle önemli bir katkı sundu.