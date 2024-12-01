Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

491 DAKİKADA İNANILMAZ İSTATİSTİK
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maçta görev yaptı. 491 dakika süre aldı. Bu da 5.5 maç civarında bir zaman dilimine geliyor. Söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırıp 2 de gol pası verdi.
Yine Avrupa Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı. 2 defa rakip ağları sarstı. 3 de asistle önemli bir katkı sundu.
OCAK AYI ÇETİN GEÇECEK
Okan Buruk'un ısrarla güvenini ortaya koyduğu ve sevdiğini söylediği Victor Osimhen ile ilgili olarak Napoli'nin elinde bulundurduğu serbest kalma maddesi sebebiyle çok zor bir dönem yönetimi bekliyor.
Nijeryalı forvetin takımda kalacağına inancı tam olan Galatasaray cephesi, İtalyanların anlaşma sağlaması halinde yine golcü isme güveniyor.
Eğer transfer gerçekleşirse de Cimbom fesih bedelini kasasına koyacak.
DEVLER PEŞİNDE
Victor Osimhen Galatasaray'a gelmeden önce de birçok takımın listesindeydi. Hatta PSG ve Al-Ahli'nin yoğun ilgisi ile birlikte Napoli'den ayrılacağı düşünülüyordu fakat İtalyan temsilcisinde kaldı. Aurelio de Laurentiis'in kabul etmediği teklifler sonrasında herhangi bir maça çıkmadan İstanbul'a ayak bastı.
Performansıyla birlikte yine adından söz ettirdi ve devlerin listesine girmeyi başardı.
DEVLER PEŞİNDE
Başarılı forvet ile ilgili olarak en ciddi adaylar Premier Lig ekipleri. Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Newcastle United'ın listesinde bulunuyor. PSG uzun süredir istiyor. Ayrıca Juventus ve Milan için de İtalyan medyası birçok iddia ortaya atıyor.
İtalyan medyası son olarak flaş bir gelişmeyi duyurdu. Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu ifade ederek çarpıcı bir noktaya parmak bastı.
Maaşının 12 milyon Euro olması nedeniyle Premier Lig ekiplerinin dahi gözünü korkuttuğu yazıldı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın bu noktada Joshua Zirkzee takası nedeniyle diğerlerinden ayrıldığı dile getirildi.