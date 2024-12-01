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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Nijeryalı futbolcu yakaladığı istatistiklerle yeniden Avrupa'nın büyük takımlarını peşinden koştururken her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Sarı kırmızılıların hedefi ise Ocak ayında Mauro Icardi de sakatken herhangi bir hasar almadan kadroyu koruyarak güçlendirmek. Bu kapsamdaki en önemli konulardan başında 25 yaşındaki forvet geliyor. Ancak İtalyanlar son dakika bilgisini flaş ifadelerle duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:48 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:53
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

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Üst üste 2 şampiyonluk kazandıktan sonra 5. yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde takımından ayrılan ve herhangi bir major lig kulübüyle anlaşmayan Victor Osimhen'i Napoli'den kiralamıştı. Dünyada geniş yankı uyandıran bu süreç ve Nijeryalı yıldızın imzası halen gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

100 MİLYON EURO

Galatasaray'ın kadrosuna kattığını açıkladığı Victor Osimhen her ne kadar düşüş yaşasa da geldiği dönemde 100 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Birçok kişinin gerçek olup olmadığına kanaat getiremediği ve büyük şaşkınlık yaşadığı yıldız futbolcu, formayı giydiği andan itibaren yeteneklerini gösterip kendisini yeniden ispat etmeyi başardı.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

11 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Sarı kırmızılı camiaya ayak bastığı andan itibaren ilgi odağı olmayı başaran Victor Osimhen, çıktığı 11 karşılaşmada 8 gol attı. 5 de asist yaptı. Kritik maçlarda puanlar getirdi. Tottenham karşısındaki formu ile yine manşetlere taşındı ve birçok takımın neden almadığı konusunda pişmanlık yaşamasına neden oldu. Çok sayıda muhabir ve gazeteci de takip ettikleri kulüplerin hata yaptığını ifade eden haberler yazdı.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

491 DAKİKADA İNANILMAZ İSTATİSTİK

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maçta görev yaptı. 491 dakika süre aldı. Bu da 5.5 maç civarında bir zaman dilimine geliyor. Söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırıp 2 de gol pası verdi.

Yine Avrupa Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı. 2 defa rakip ağları sarstı. 3 de asistle önemli bir katkı sundu.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

OCAK AYI ÇETİN GEÇECEK

Okan Buruk'un ısrarla güvenini ortaya koyduğu ve sevdiğini söylediği Victor Osimhen ile ilgili olarak Napoli'nin elinde bulundurduğu serbest kalma maddesi sebebiyle çok zor bir dönem yönetimi bekliyor.

Nijeryalı forvetin takımda kalacağına inancı tam olan Galatasaray cephesi, İtalyanların anlaşma sağlaması halinde yine golcü isme güveniyor.

Eğer transfer gerçekleşirse de Cimbom fesih bedelini kasasına koyacak.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

DEVLER PEŞİNDE

Victor Osimhen Galatasaray'a gelmeden önce de birçok takımın listesindeydi. Hatta PSG ve Al-Ahli'nin yoğun ilgisi ile birlikte Napoli'den ayrılacağı düşünülüyordu fakat İtalyan temsilcisinde kaldı. Aurelio de Laurentiis'in kabul etmediği teklifler sonrasında herhangi bir maça çıkmadan İstanbul'a ayak bastı.

Performansıyla birlikte yine adından söz ettirdi ve devlerin listesine girmeyi başardı.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

DEVLER PEŞİNDE

Başarılı forvet ile ilgili olarak en ciddi adaylar Premier Lig ekipleri. Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Newcastle United'ın listesinde bulunuyor. PSG uzun süredir istiyor. Ayrıca Juventus ve Milan için de İtalyan medyası birçok iddia ortaya atıyor.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

İtalyan medyası son olarak flaş bir gelişmeyi duyurdu. Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu ifade ederek çarpıcı bir noktaya parmak bastı.

Maaşının 12 milyon Euro olması nedeniyle Premier Lig ekiplerinin dahi gözünü korkuttuğu yazıldı. Ancak Kırmızı Şeytanlar'ın bu noktada Joshua Zirkzee takası nedeniyle diğerlerinden ayrıldığı dile getirildi.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

Haberde ayrıca Napoli'nin ilk hedefinin bonservis kazanmak olduğu Ancak United'ın Zirkzee kozunu kullanarak ücreti düşürebilmek adına teklif yapacağı duyuruldu.

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen korkuttu! Flaş transfer iddiası

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