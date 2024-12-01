Abdülkerim'in yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

Bileğindeki rahatsızlık nedeniyle kenara değişiklik işareti yapan Abdülkerim, topun taca çıkmasının ardından kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sekerek saha kenarına gelen oyuncu, yedek kulübesine yine sağlık görevlilerinin yardımıyla ulaştı.

Abdülkerim Bardakcı (AA)

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan milli stoper stadı koltuk değnekleri ile terk etti.

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA!



Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Yener İnce yaptığı açıklamada, "Abdülkerim Bardakçı'nın durumu hiç iyi değil." diye konuştu.