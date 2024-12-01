Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

Deneyimli çalıştırıcı Ekol TV'de yaptığı açıklama ile birlikte imza atmak için şartını yönetie sunduğunu söyledi.

Üst üste alınan sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açılmak üzere kollar sıvandı. Siyah beyazlıların takımın başına getirmek istediği Sergen Yakçın İstanbul'a geldi ve başkan Hüseyin Yücel ile görüştü.

"Hüseyin Yücel'e 'Şu an burada konu futbol değil' dedim. Düzetilmesi gereken çok büyük problemler var. Bunlar düzeltilsin tabii ki gelir çalışırım. Ama şu an konu futbol değil Beşiktaş'ta."

"Hüseyin Yücel ile konuştum. Ona da söyledim. Para pul benim konularım değil dedim. Konu futbol dışı çünkü. Bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın. Ben fırsatçı bir adam değilim. Hedef koyarım. Sağlıklı bir çalışma ortamı varsa elbette çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım. Ben Beşiktaş'la hiç para konuşmadım. Tazminat almadım."

"PROBLEMLERİ HALLEDİN GELİRİM"

''Geldim imzaladım diyelim. Mayıs ayı geldi, seçim oldu. Başka bir başkan geldi. Doğal olarak ben istifa edeceğim. Gelen başkan da istifamı kabul etti. Ne yapacağım ben? O kadar zor ki.''

"Samet Aybaba, Beşiktaş efsanesi. Whatsapp'tan adam mı kovulur? Ayıp! Rıza hocanın yaşadıkları. Rıza Çalımbay benden 10 kat daha efsanesidir. Hayatında sadece Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'a hizmet etti. İhtiyaç anında hep geldi."

"Çocukluğumdan beri Beşiktaş'ta böyle kaos görmedim. 40 senedir futbolun içindeyim. Böyle bir basın toplantısı görmedim. Kaos ortamı, suçlamalar, açıklamalar. Futbol dışı mevzular. İlk defa görüyorum bunu."

''Beşiktaş'ta sağlıksız bir ortam var. Yarın ne olacağı belli değil. Kontrat uzun yapan birisi değilim. Şu anda Beşiktaş'ta konu futbol değil. Halledilmesi gereken büyük problemler var. Siz onları halledin, ben gelir çalışırım.''