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Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilmesi planlanan Sergen Yalçın, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Deneyimli antrenör, ikinci kez başına geçmesi istenen siyah beyazlılar için sunduğu şartı canlı yayında açıkladı. Ayrıca kulüpte gelinen noktanın hiç iç açıcı olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 23:08 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 23:25
Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

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Üst üste alınan sonuçların ardından Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açılmak üzere kollar sıvandı. Siyah beyazlıların takımın başına getirmek istediği Sergen Yakçın İstanbul'a geldi ve başkan Hüseyin Yücel ile görüştü.

Deneyimli çalıştırıcı Ekol TV'de yaptığı açıklama ile birlikte imza atmak için şartını yönetie sunduğunu söyledi.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

"KONU FUTBOL DEĞİL"

"Hüseyin Yücel ile konuştum. Ona da söyledim. Para pul benim konularım değil dedim. Konu futbol dışı çünkü. Bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın. Ben fırsatçı bir adam değilim. Hedef koyarım. Sağlıklı bir çalışma ortamı varsa elbette çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım. Ben Beşiktaş'la hiç para konuşmadım. Tazminat almadım."

"Hüseyin Yücel'e 'Şu an burada konu futbol değil' dedim. Düzetilmesi gereken çok büyük problemler var. Bunlar düzeltilsin tabii ki gelir çalışırım. Ama şu an konu futbol değil Beşiktaş'ta."

Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

"PROBLEMLERİ HALLEDİN GELİRİM"

''Geldim imzaladım diyelim. Mayıs ayı geldi, seçim oldu. Başka bir başkan geldi. Doğal olarak ben istifa edeceğim. Gelen başkan da istifamı kabul etti. Ne yapacağım ben? O kadar zor ki.''

"Samet Aybaba, Beşiktaş efsanesi. Whatsapp'tan adam mı kovulur? Ayıp! Rıza hocanın yaşadıkları. Rıza Çalımbay benden 10 kat daha efsanesidir. Hayatında sadece Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'a hizmet etti. İhtiyaç anında hep geldi."

"Çocukluğumdan beri Beşiktaş'ta böyle kaos görmedim. 40 senedir futbolun içindeyim. Böyle bir basın toplantısı görmedim. Kaos ortamı, suçlamalar, açıklamalar. Futbol dışı mevzular. İlk defa görüyorum bunu."

''Beşiktaş'ta sağlıksız bir ortam var. Yarın ne olacağı belli değil. Kontrat uzun yapan birisi değilim. Şu anda Beşiktaş'ta konu futbol değil. Halledilmesi gereken büyük problemler var. Siz onları halledin, ben gelir çalışırım.''

Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

"TARİHTE OLDU MU HİÇ?"

"Sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlanmalı. Bu kaosta futbol takımından bir şey bekleme yani! Konu futbolun çok dışında artık! Hüseyin Yücel, Mayıs'a kadar bu işi götürmeyi düşünüyor ama Mayıs'a kadar gidecek mi bu iş! Ödenecek paralar, maaşlar var! Nasıl gidecek bu? Böyle bir ortamda başarı beklemek hayalcilik olur. Hüseyin Yücel çok fedakar, çok da para vermiş."

"Hüseyin Yücel'e bu sorunların çözülmesi halinde geleceğimi söyledim! Ne yapacağım ben bu durumda, bu durumların üzerini mi kapatacağım? Konuşulan şeyler çok ağır! Bir de eski başkanlar konuşuyor, transfer yapma diye uyarıyorlar. Beşiktaş'ın tarihinde böyle bir şey hiç oldu mu? Hatırlamıyorum."

Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"

''Rıza Çalımbay benden 10 kat daha efsanedir. Hayatında sadece Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'a hizmet etti. İhtiyaç anında hep geldi.''

''Samet abinin basın toplantısını izledim, hayretler içerisinde kaldım. Anlattığı şeylerin %99'unun doğru olduğuna inanıyorum. Samet abi yalan söyleyecek bir adam değil.''

"Ben Beşiktaş'ta bedavaya da çalışırım ama şu anki durum futbol takımı ve teknik direktör değil, başka konu."

Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

"İNŞALLAH KAOS BİTER"

"Kaan Şakul'u ben tanımıyorum! Bu isimleri tanımıyorum gerçekten. İnşallah Hatayspor'u yenerler ve bu kaos biter! Serdar Topraktepe takımı tanıyor, onları konsantre etmiştir. İnşallah kazanırlar ve bu kaos biter!"

"Taraftar bana cephe almasın çünkü benlik bir şey yok. Taraftar bana gel desin gelirim, daha önce de geldim ama ortam sağlıksız. Ben bir teknik direktörüm, kariyerim var. Bu sorunlar çözülmeden, sağlıklı bir ortam oluşturulmadan herhangi bir başarı elde edilmesi maalesef mümkün değil."

Sergen Yalçın Beşiktaş’a imza atmak için sunduğu şartı açıkladı

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