Mehmet Aurelio’nun annesi hayatını kaybetti: "Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın"

Mehmet Aurelio'nun paylaşımı (Sosyal medya)



HAYATININ SON NEFESİNE KADAR BİR SAVAŞÇIYDIN

Aurelio, annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne... Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum." ifadelerine yer verdi.