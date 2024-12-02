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Mehmet Aurelio’nun annesi hayatını kaybetti: "Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın"

Eski milli futbolcu ve Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu’na geldi. Annesine sosyal medya hesabından veda eden Aurelio, "ayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 11:47 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 11:59
Mehmet Aurelio’nun annesi hayatını kaybetti: Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın

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Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesi, Çekmeköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. (DHA)Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. (DHA)

Mehmet Aurelio'nun acı günü!

Türkiye'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu olan, Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. (DHA)Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aurelio, annesinin cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. (DHA)

Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Prazares'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Aurelio ve Lucia Brito Dos Prazares (Sosyal medya)Mehmet Aurelio ve Lucia Brito Dos Prazares (Sosyal medya)

Mehmet Aurelio ile eşi, cenazeyi teslim almak için buraya geldi.

Mehmet Aurelio'nun paylaşımı (Sosyal medya)Mehmet Aurelio'nun paylaşımı (Sosyal medya)


HAYATININ SON NEFESİNE KADAR BİR SAVAŞÇIYDIN
Aurelio, annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne... Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum." ifadelerine yer verdi.

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