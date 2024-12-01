Dursun Özbek'ten maç sonu büyük tepki! "Çok güzel oyun hazırlanmış"

Dursun Özbek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İŞTE O AÇIKLAMALAR:



"Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar."



"Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani."



"MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin."



"Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik."



"Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok."



"Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz!"



"Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın TFF başkanını söylediğini yaptı, söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor."



"Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın! Ne yaparsanız yapın! Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum."



"Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray, sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size!"



"Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."