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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

Üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle çalkantılı günler geçiren ve Hasan Arat'ın istifa ettiği Beşiktaş'ta açılan yeni sayfa sonrası bir ayrılık daha geldi. Siyah beyazlılar, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 19:23 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 20:18
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!

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Şampiyonşluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş'ın görev başına getirdiği Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul kariyeri 20 maç sürdü. Hollandalı teknik direktörle birlikte üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından son UEFA Avrupa Ligi maçı yenilgisi bardağı taşıran son damla olmuştu.

Giovanni van Bronckhorst (AA)Giovanni van Bronckhorst (AA)

Hasan Arat'ın istifa ettiği ve futbol şubesinin yeniden yapılanmaya gittiği siyah beyazlılarda deneyimli teknik direktörle yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir.

Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"

ifadeleri kullanıldı.

Giovanni van Bronckhorst son maçında Maccabi'ye 3-1 yenildi (AA)Giovanni van Bronckhorst son maçında Maccabi'ye 3-1 yenildi (AA)

KUPA KALDIRDI

Kariyerinde Rangers ve Feyenoord gibi önemli takımlar da bulunan 49 yaşındaki antrenör, Beşiktaş'ın başında 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Süper Lig'de 1.75 puan ortalaması yakalayan Gio, Süper Kupa'da da Galatasaray'ı 5-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Hüseyin Yücel (AA)Hüseyin Yücel (AA)

HÜSEYİN YÜCEL'DEN GIO İÇİN AÇIKLAMA

Hasan Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş Başkanı olan Hüseyin Yücel, Siyah Beyazlı camiaya mesaj gönderdi. Arat'ın beklenmedik ve kendilerini üzen istifasının ardından görevi devraldıklarını ve kulübün geleceği için bir araya geldiklerini vurgularken "Camiamız müsterih olsun. Yönetim kurulumuz görevinin başındadır." dedi.

Hüseyin Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık.

Yönetim kurulu olarak Beşiktaşımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik.

İlk icraatımız hocamız Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca. Ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim.

Futbol A Takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe'ye emanet ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum.

Yaşadığımız bu süreçle ilgili elbette söylenecek çok söz vardır. Ancak an itibarıyla herkes kendisine gelmelidir. Zira söz konusu, kişiler değil, şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür... Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir.

Camiamız müsterih olsun. Yönetim kurulumuz görevinin başındadır. İstifa edip gitmek en kolay seçenek olacaktı. Beşiktaş'ın maddi ve manevi yükümlülükleri vardır. Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız. Mali kongredeki konuşmamda da söylediğim gibi benim Beşiktaş'a canım feda. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Tüm branşlardaki takımlarımıza inancımız tamdır.

Bundan sonra konuşulması gereken sadece Beşiktaş'tır. Aksi, hepimizin kutsalı olan kulübümüze zarar verecektir.

Kulübümüzdeki tüm yapılar çalışmalarına daha organize ve başarılı şekilde devam edecektir.

Beşiktaş kişiler üstüdür. Bizler bir gün gideceğiz. Ancak camia ve taraftar her zaman burada olacaktır.

Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız bizlere destek olmaları ve Beşiktaşımızı hak ettiği yere taşırken yanımızda durmalarıdır. Kişisel tartışmaların Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür.

En kötü gün bugünse, bugün de BEŞİKTAŞ. Sadece BEŞİKTAŞ…"

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