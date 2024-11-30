"Karşımızda 13 oyuncu var gibiydi" Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu

Şenol Güneş (AA)

Güneş şunları söyledi;

"Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Maça da kazanma arzusuyla iyi başladık. İyi taşıdık. İlk yarının tümü itibarıyla diyebileceğimiz şey; oyunumuz da sonucumuz da iyi giderken, son bölümdeki penaltının ardından yine kaçırdığımız gol var. Ama oyuna baktığımızda, ilk yarı oyun olarak oyuncularımızın dikkati, savunma anlayışı, topu aldıktan sonra hızlı geçişleri olumluydu. Ve bu, ikinci yarıda da aynı oyuna devam edip penaltı verilse bile kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı.

Ama ikinci yarının başındaki 15 dakikalık bölüm tamamen dağıldığımız, kontrolsüz oynadığımız bir süreçti. Topu önde tutamadık, baskı yapmadık; rakip geldi, pozisyonlar buldu. O ara gol de yedik. Daha sonra kontrolü sağladıktan sonra rakip 10 kişi kaldı. 10 kişilik bölümde hem sakin kalamadık hem de pozisyonlar bulduk. O bölümlerde daha fazla pozisyon üretebilirdik, daha sakin oynayıp rakibe daha etkili olabilirdik.

Zamana oynama olayı da olunca rakip bunu iyi kullandı. 68-76. dakikalar arasında baktığımız zaman, 15 saniyelik bir oyun dışında oyun devamlı durdu. Onun dışında yine oyuncu değişiklikleri... Bizde var, rakipte var. Oyunun ritmi tamamen kayboldu. Yani 10 dakikalık süre verildi ama 20 de verse fark etmezdi. Çünkü oyunu oynatmayan bir düzen vardı orada. Bırakın pozisyonları, ne verdin ne vermedin; onu zaten konuşmak istemiyorum. Ama oyun oynanmasın diye karşımızda yine 11 tane oyuncu var gibi oynadık. Hatta 11 değil, 13 oyuncu gibi. Şimdi gördüğümüz bu tabloyu değiştirip kullanmak doğru değil.

Biz de o bölümde rakibin bu tuzağına düşmüş olduk. Çünkü zamana oynandığı dönemlerde topun oyuna girmesi, aynı şekilde topu aldıktan sonra kullanamamak, telaşlı oynamak ve gereksiz, kontrolsüz ortalarımız oldu. Yine duran toplardan ve ortalardan pozisyonlar bulduk. Ama daha dikkatli, kontrollü oynayıp goller bulabilirdik ki öyle olması gerekiyordu. Ama dediğim gibi, skorda geriye düşmek... Bu maça geldiğimizde kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maçta, her şey iyi giderken birdenbire her şey tersine döndü. Oyunu hızlı oynama düşüncesi içerisinde telaşımız fazla oldu. Kontrolsüz toplarımız oldu. Rakip de bunu zamana çevirerek maçı kazandı.

Çok üzgünüz çünkü ben bu maçta asla puan kaybı beklemiyordum. Ama maalesef 3 puan kaybettik."