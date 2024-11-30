Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki kararlar için olay yorum! "Şuursuz gibisin"

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı sonrasında üst üste 2. galibiyetini almak ve 111 günlük deplasmanda kazanma hasretini sona erdirmek için Alanyaspor karşısına çıktı. Akdeniz'de 2-1 yenilen bordo mavililer için kritik 2 pozisyon vardı.
A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, söz konusu anları canlı yayında yorumladı.
Pedro Malheiro (AA)
Dk. 41 Makouta'nın ceza sahasında Cihan Çanak'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyon
"Ayaklar yan yana temas etmşler. Belirli bir temas söz konusu değil. Bundan penaltı olmaz. Soft ötesi bir penaltı. Kadayıf bir penaltı olmuş. Pişmaniye penaltı olmuş. Burak Pakkan sana yakışmıyor. Maçta değilsin. Şuursuz gibisin."
Enis Destan'ın golü sayılmadı (AA)
Dk. 90+7 Enis Destan'ın son anlarda kullanılan köşe vuruşu sonrasında attığı gol ve iptal kararının çıktığı pozisyon
"Bu gol. Alanyalı futbolcu da Banza'yı tutuyor. Banza ile Aleti karşılıklı olarak çekişiyorlar. Aleti kendini bırakırken de ileri atıyor."