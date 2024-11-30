SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki kararlar için olay yorum! "Şuursuz gibisin"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan'ın verdiği kararlar akşama damga vururken Trabzonspor'un 2 pozisyonunu A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu yorumladı. Çulcu, özellikle Akdeniz temsilcisinin kazandığı penaltı için flaş sözler sarf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 22:13 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 22:14
Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki kararlar için olay yorum! Şuursuz gibisin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı sonrasında üst üste 2. galibiyetini almak ve 111 günlük deplasmanda kazanma hasretini sona erdirmek için Alanyaspor karşısına çıktı. Akdeniz'de 2-1 yenilen bordo mavililer için kritik 2 pozisyon vardı.

A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, söz konusu anları canlı yayında yorumladı.

Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki kararlara flaş sözler : "Şuursuz Gibisin"

Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

Dk. 41 Makouta'nın ceza sahasında Cihan Çanak'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldığı pozisyon

"Ayaklar yan yana temas etmşler. Belirli bir temas söz konusu değil. Bundan penaltı olmaz. Soft ötesi bir penaltı. Kadayıf bir penaltı olmuş. Pişmaniye penaltı olmuş. Burak Pakkan sana yakışmıyor. Maçta değilsin. Şuursuz gibisin."

Enis Destan'ın golü sayılmadı (AA)Enis Destan'ın golü sayılmadı (AA)

Dk. 90+7 Enis Destan'ın son anlarda kullanılan köşe vuruşu sonrasında attığı gol ve iptal kararının çıktığı pozisyon

"Bu gol. Alanyalı futbolcu da Banza'yı tutuyor. Banza ile Aleti karşılıklı olarak çekişiyorlar. Aleti kendini bırakırken de ileri atıyor."

Trabzonspordan sert tepki! TFF ve MHK yok hükmündedirTrabzonspordan sert tepki! TFF ve MHK yok hükmündedir
Trabzonspor'dan sert tepki! "TFF ve MHK yok hükmündedir
Fırtına Akdenizde kayıp! Trabzonspor Alanyaspora 2-1 yenildiFırtına Akdenizde kayıp! Trabzonspor Alanyaspora 2-1 yenildi
Fırtına Akdeniz'de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor'a 2-1 yenildi

SON DAKİKA