Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki kararlar için olay yorum! "Şuursuz gibisin"

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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı sonrasında üst üste 2. galibiyetini almak ve 111 günlük deplasmanda kazanma hasretini sona erdirmek için Alanyaspor karşısına çıktı. Akdeniz'de 2-1 yenilen bordo mavililer için kritik 2 pozisyon vardı. A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, söz konusu anları canlı yayında yorumladı. Alanyaspor - Trabzonspor maçındaki kararlara flaş sözler : "Şuursuz Gibisin"