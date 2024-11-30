Galibiyeti hatırladı! Başakşehir Göztepe 4-1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk etti. Çağdaş Atan ve öğrencileri sahadan 4-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Turuncu lacivertli ekibe 3 puanı getiren golleri Davidson, Krzysztof Piatek (2) ve Deniz Türüç kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı Lucas Lima'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla geldi.
Başakşehir bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi ise 19'da kaldı ve Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak.
Başakşehir 6 maç sonra kazandı (İHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan ortasında Piatek'in kafa ile içeriye çevirdiği topa Kemen, altıpas çizgisi üzerinde müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Deniz'in sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Crespo'nun vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Davidson kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
10. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşu sonra meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada Kemen orta sahada yaptığı baskı sonrası topu kazandı ve Piatek'e aktardı. Topla beraber ceza yayına kadar ilerleyen Piatek pasını sağ taraftaki Deniz Türüç'e verirken bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-0
43. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Piatek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-0
58. dakikada Davidson'un sol taraftan yerden pasında ceza sahası sol çaprazdan Piatek'in sert vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.
61. dakikada sol taraftan Djalma'nın ortasında uzak kale direği dibinde Lucas Lima ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-1
73. dakikada Tijanic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muhammed, topu kornere gönderdi.