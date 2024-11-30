Galibiyeti hatırladı! Başakşehir Göztepe 4-1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Petrocub ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk etti. Çağdaş Atan ve öğrencileri sahadan 4-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Turuncu lacivertli ekibe 3 puanı getiren golleri Davidson, Krzysztof Piatek (2) ve Deniz Türüç kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı Lucas Lima'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla geldi.

Başakşehir bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. İzmir temsilcisi ise 19'da kaldı ve Adana Demirspor ile evinde karşılaşacak.