SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista hakkında açıklama!

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı 2 şokla sarsılmıştı. Savunmanın 2 deneyimli ismi Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 18:24 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 18:30
Beşiktaş’tan Felix Uduokhai ve Gabriel Paulista hakkında açıklama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, Macabbi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Siyah-Beyazlılar, Gabriel Paulista'nın kalça ön adale grubu tendonunda tam kat yırtık tespit edildiğini, Felix Uduokhai'nin ise sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama olduğunu açıkladı.

Felix Uduokhai (AA)Felix Uduokhai (AA)

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Gabriel Paulista'nın Durumu:
Macabbi Tel Aviv maçının 20. dakikasında sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirmelerinde ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR incelemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır.

Felix Uduokhai'nin Durumu:
Aynı maçın ilk yarısının sonunda sol alt baldırında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirmelerinde ve MR incelemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Her iki oyuncunun da tedavilerine Beşiktaş sağlık ekibi tarafından başlanmıştır.

Beşiktaşta kriz bitmiyor! Samet Aybabadan olay komisyon ve sahte imza iddiası! Hasan Arattan yanıtBeşiktaşta kriz bitmiyor! Samet Aybabadan olay komisyon ve sahte imza iddiası! Hasan Arattan yanıt
Beşiktaş'ta kriz bitmiyor! Samet Aybaba'dan olay "komisyon" ve "sahte imza" iddiası! Hasan Arat'tan yanıt
UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Dört büyükler kaçıncı sırada?UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Dört büyükler kaçıncı sırada?
UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Dört büyükler kaçıncı sırada?

SON DAKİKA