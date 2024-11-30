Beşiktaş, Macabbi Tel Aviv maçında sakatlanan Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai 'nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Siyah-Beyazlılar, Gabriel Paulista'nın kalça ön adale grubu tendonunda tam kat yırtık tespit edildiğini, Felix Uduokhai'nin ise sol alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama olduğunu açıkladı.

Felix Uduokhai (AA)

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Gabriel Paulista'nın Durumu:

Macabbi Tel Aviv maçının 20. dakikasında sol kalça ön kısmında ağrı hissederek oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirmelerinde ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR incelemesinde, kalça ön adale grubu (rectus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanmıştır.

Felix Uduokhai'nin Durumu:

Aynı maçın ilk yarısının sonunda sol alt baldırında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirmelerinde ve MR incelemesinde, sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Her iki oyuncunun da tedavilerine Beşiktaş sağlık ekibi tarafından başlanmıştır.