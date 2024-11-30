Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig 'deki istikrarsız performansını Alanya'da da sürdürdü. Bordo mavili ekip Alanyaspor 'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçına çıkan ilk 11'i (AA)

TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİKLER

Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş bazı değişikliklere gitti. Deneyimli teknik adam cezası sona eren Pedro Malheiro'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürdü. Kanatta ise Edin Vişça'nın yerine Denis Dragus oynadı.