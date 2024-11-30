Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki istikrarsız performansını Alanya'da da sürdürdü. Bordo mavili ekip Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'deki istikrarsız performansını Alanya'da da sürdürdü. Bordo mavili ekip Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİKLER
Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş bazı değişikliklere gitti. Deneyimli teknik adam cezası sona eren Pedro Malheiro'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürdü. Kanatta ise Edin Vişça'nın yerine Denis Dragus oynadı.
BATAGOV FORMAYA ISINDI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve önemli bir yatırım yaptığı Arseniy Batagov, Alanyaspor maçına da ilk 11'de başladı. Ukraynalı stoper görev süresince yaptığı müdahalelerle katkı sunmaya çalıştı.
DRAGUS'TAN İLK
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Denis Dragus, takımını Antalya'da 1-0 öne geçiren golü attı. Rumen yıldız, bordo mavili takıma imza attıktan sonra ilk kez bir lig maçında ağları havalandırdı.
25 yaşındaki oyuncu daha önce de Avrupa Ligi'nde Ruzomberok karşısında fileleri sarsmıştı.