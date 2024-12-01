Sakatlığıyla Beşiktaş’ta şok yaratan Gabriel Paulista ameliyat oldu

Gabriel Paulista'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile oynanan maçta sakatlanan oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan tetkiklerinde, sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı başarıyla gerçekleştirilmiş olup, rehabilitasyon süreci en kısa zamanda başlatılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz."