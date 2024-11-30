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Alanyaspor Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ancak son maçında Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bordo mavililer geçen haftanın devamını getirerek 3 puanın sahibi olmak ve üst sıralara tırmanmak amacında. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 20:26
Alanyaspor Trabzonspor | CANLI

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Şampiyonluk iddiasıyla girdiği sezonda istediği sonuçları elde edemese de ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor, 14. haftada Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin tek hedefi evine zaferle dönebilmek. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Alanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizAlanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Trabzonspor'un Alanyaspor maçına çıkan ilk 11'i (AA)Trabzonspor'un Alanyaspor maçına çıkan ilk 11'i (AA)

TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİKLER

Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş bazı değişikliklere gitti. Deneyimli teknik adam cezası sona eren Pedro Malheiro'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürdü. Kanatta ise Edin Vişça'nın yerine Denis Dragus oynadı.

Arseniy Batagov (AA)Arseniy Batagov (AA)

BATAGOV FORMAYA ISINDI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve önemli bir yatırım yaptığı Arseniy Batagov, Alanyaspor maçına da ilk 11'de başladı. Ukraynalı stoper görev süresince yaptığı müdahalelerle önemli bir katkı sunmayı başardı.

Denis Draguş ligde ilk golünü attı (AA)Denis Draguş ligde ilk golünü attı (AA)

DRAGUS'TAN İLK

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Denis Dragus, takımını Antalya'da 1-0 öne geçiren golü attı. Rumen yıldız, bordo mavili takıma imza attıktan sonra ilk kez bir lig maçında ağları havalandırdı.

25 yaşındaki oyuncu daha önce de Avrupa Ligi'nde Ruzomberok karşısında fileleri sarsmıştı.

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