Şampiyonluk iddiasıyla girdiği sezonda istediği sonuçları elde edemese de ligi en iyi şekilde bitirmek ve Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor, 14. haftada Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin tek hedefi evine zaferle dönebilmek. Alanyaspor - Trabzonspor maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Alanyaspor - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Trabzonspor'un Alanyaspor maçına çıkan ilk 11'i (AA)
TRABZONSPOR'DA DEĞİŞİKLİKLER
Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş bazı değişikliklere gitti. Deneyimli teknik adam cezası sona eren Pedro Malheiro'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürdü. Kanatta ise Edin Vişça'nın yerine Denis Dragus oynadı.