Arseniy Batagov (AA)

BATAGOV FORMAYA ISINDI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve önemli bir yatırım yaptığı Arseniy Batagov, Alanyaspor maçına da ilk 11'de başladı. Ukraynalı stoper görev süresince yaptığı müdahalelerle önemli bir katkı sunmayı başardı.