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Real Madrid'den Victor Osimhen bombası! Bonservisi tam 81 milyon Euro

Galatasaray'ın sezon başında kiraladığı ve performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Victor Osimhen ile ilgili gündem her geçen gün daha da alevleniyor. Transferin merkezine oturan Nijeryalı yıldızı yakından takip eden takımların arasına Real Madrid de katıldı. İspanyol devinin Kylian Mbappe'den beklenen katkının alınamaması üzerine devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:46
Real Madrid’den Victor Osimhen bombası! Bonservisi tam 81 milyon Euro

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve grubunun içerisinde yer alıyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon başında kiralanan Victor Osimhen transfer gündemi ile anılmaya devam ediyor.

Nijeryalı forvetin geleceği hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 25 yaşındaki dev forvet, Real Madrid'in listesine girmeyi başardı. Eğer süreç olumlu tamamlanırsa Osimhen, Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.

Victor Osimhen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor [AA]Victor Osimhen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor [AA]

3 ÜLKEDEN İSTENİYOR

Napoli'de yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı veren ve Galatasaray'ın yolunu tutan Victor Osimhen, çıktığı 11 karşılaşmada 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.

Bu durum transfer listelerinin ilk sıralarına yerleşmesini sağladı. İngiltere'den Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin yanı sıra İtalya'dan Juventus ve Milan devrede. Ayrıca PSG de eski aşkı için yeniden girişim yapabilir. Suudi Arabistan iddiaları bitmese de Osimhen'in şu anlık bu tercih yapmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Victor Osimhen'in Ocak ayında vereceği karar merakla bekleniyor [AA]Victor Osimhen'in Ocak ayında vereceği karar merakla bekleniyor [AA]

İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Real Madrid'in de radarına girdi. AreaNapoli.it'in edindiği bilgiye göre İspanyol temsilcisi, tecrübeli golcü için ilk teması kurdu. Haberde Ocak ayı için 81 milyon Euro, yazın ise 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu ifade edildi. Ayrıca sürecin yazın tamamlanabileceği belirtildi.

Carlo Ancelotti'nin Karim Benzema sonrasında bu mevkide istikrar sağlanamaması ve Mbappe'den de gelen katkının kısıtlı olması nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki performansın endişe verici ve inanılmaz olduğuna vurgu yapıldı.

İşte o haber...

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Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"REAL MADRID HATA YAPTI"

Sky Sports'tan Dougie Critchley, İspanyol ekibinin ihtiyaç 9 numara rolünü oynayabilecek ve Osimhen gibi bir oyuncuyu takip etmeleri gerektiğini dile getirdi ve sezon başında transferin gerçekleşmemesini eleştirdi.

Critchley, "Real Madrid'in potansiyel olarak kısa veya uzun vadede transfer edebileceği isim bu mevkinin orijinal oyuncusu Osimhen olmalıdır. Daha fazla takımın Victor Osimhen'i transfer etmek için daha fazla çaba göstermemesine şaşırdım. Galatasaray'da performans göstermeye başladı. Avrupa Ligi'nde Spurs'e karşı inanılmaz bir performans sergiledi ve çok kolay alınabilecek durumdaydı. Bence oyuncu olarak Mbappé seviyesinde değil ama ondan daha iyi bir 9 numara mı? Muhtemelen" dedi.

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