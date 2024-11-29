Real Madrid’den Victor Osimhen bombası! Bonservisi tam 81 milyon Euro

Nijeryalı forvetin geleceği hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 25 yaşındaki dev forvet, Real Madrid 'in listesine girmeyi başardı. Eğer süreç olumlu tamamlanırsa Osimhen, Arda Güler ile takım arkadaşı olacak.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve grubunun içerisinde yer alıyor. Sarı kırmızılı ekipte sezon başında kiralanan Victor Osimhen transfer gündemi ile anılmaya devam ediyor.

Bu durum transfer listelerinin ilk sıralarına yerleşmesini sağladı. İngiltere'den Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin yanı sıra İtalya'dan Juventus ve Milan devrede. Ayrıca PSG de eski aşkı için yeniden girişim yapabilir. Suudi Arabistan iddiaları bitmese de Osimhen'in şu anlık bu tercih yapmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

Napoli'de yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı veren ve Galatasaray 'ın yolunu tutan Victor Osimhen , çıktığı 11 karşılaşmada 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.

Victor Osimhen'in Ocak ayında vereceği karar merakla bekleniyor [AA]

İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Real Madrid'in de radarına girdi. AreaNapoli.it'in edindiği bilgiye göre İspanyol temsilcisi, tecrübeli golcü için ilk teması kurdu. Haberde Ocak ayı için 81 milyon Euro, yazın ise 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu ifade edildi. Ayrıca sürecin yazın tamamlanabileceği belirtildi.

Carlo Ancelotti'nin Karim Benzema sonrasında bu mevkide istikrar sağlanamaması ve Mbappe'den de gelen katkının kısıtlı olması nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki performansın endişe verici ve inanılmaz olduğuna vurgu yapıldı.

İşte o haber...

Victor Osimhen'in Real Madrid'e gideceği yönündeki iddia İtalyan basınında geniş yankı buldu