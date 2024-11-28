Milyonlarca taraftarına bu sezon şampiyonluk sevinci yaşatarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray , deve arası transfer dönemini nokta atışı isimlerle geçirmek amacında. Göndermeyi planladığı futbolcularla birlikte kasasını da rahatlatmayı hedefleyen Cimbom'un gündemindeki mevkilerden biri de stoper.

Davinson Sanchez (AA)

İKİ YILDIZ DA DEVLERİN RADARINDA

Galatasaray'ın stoper mevkisinde forma giyen Davinson Sanchez ve Victor Nelsson birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunuyor. Her ne kadar yönetim ayrılıktan yana gözükmese de gelecek yüksek bonservis teklifi işin seyrini değiştirebilir.

Zira daha önce birçok kez farklı takıma izma atacağı konusunda iddia medyada manşetlere taşınan Danimarkalı oyuncunun Ocak ayında veda edebileceği öne sürüldü. Kolombiyalı yıldız için ise en az 30 milyon Euro bekleniyor.