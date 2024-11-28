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Galatasaray'a savaşçı stoper! Okan Buruk'tan transferde nokta atışı

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye oynayan Galatasaray, transferde de aktif bir dönem geçirecek. Sarı kırmızılı ekipte hem gelecek hem de gidecek isimker konusunda hareketli gündem söz konusu. Kararlar ise Okan Buruk'ta. Yolların ayrılacağı futbolcuların ardından hemen hamleler yapılacak. Listedeki oyuncular arasında stoper mevkisi için de bazı isimler var. Deneyimli teknik direktör ise rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:09
Galatasaray’a savaşçı stoper! Okan Buruk’tan transferde nokta atışı

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Milyonlarca taraftarına bu sezon şampiyonluk sevinci yaşatarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, deve arası transfer dönemini nokta atışı isimlerle geçirmek amacında. Göndermeyi planladığı futbolcularla birlikte kasasını da rahatlatmayı hedefleyen Cimbom'un gündemindeki mevkilerden biri de stoper.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

İKİ YILDIZ DA DEVLERİN RADARINDA

Galatasaray'ın stoper mevkisinde forma giyen Davinson Sanchez ve Victor Nelsson birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunuyor. Her ne kadar yönetim ayrılıktan yana gözükmese de gelecek yüksek bonservis teklifi işin seyrini değiştirebilir.

Zira daha önce birçok kez farklı takıma izma atacağı konusunda iddia medyada manşetlere taşınan Danimarkalı oyuncunun Ocak ayında veda edebileceği öne sürüldü. Kolombiyalı yıldız için ise en az 30 milyon Euro bekleniyor.

Alan Saldivia (Alan Saldivia Instagram hesabı)Alan Saldivia (Alan Saldivia Instagram hesabı)

TORREIRA'NIN KANKASI LİSTEDE

Sarı kırmızılı ekipte ayrılığın yaşanması halinde yoğun fikstürden etkilenmemek adına derhal transfer hamlesi yapılacak. Bu konuda da öne çıkan isim, Lucas Torreira'nın vatandaşı Alan Saldivia.

Lider ve savaşçı bir karaktere sahip olan 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro seviyelerinde. İlk kez Avrupa'da futbol oynama şansı bulunan Saldivia için Torreira da sürece dahil olacak ve ikna konusunda görüşmeler yapacak.

Alan Saldivia haberi Şili basınında geniş yankı uyandırdı (centralnoticia)Alan Saldivia haberi Şili basınında geniş yankı uyandırdı (centralnoticia)

Fotomaç'ın Şili basınından derlediği habere göre Cimbom, genç futbolcuyla ilgileniyor ve teklif hazırlığında.

Alan Saldivia (REUTERS)Alan Saldivia (REUTERS)

ALAN SALDIVIA KİMDİR?

Alan Gabriel Saldivia Vázquez, 6 Nisan 2002 tarihinde Uruguay'ın Rivera şehrinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. 1,80 metre boyundaki Saldivia, stoper mevkisinde görev yapmaktadır.

Futbol kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımının altyapısında başlayan Saldivia, 2021 yılında Montevideo City Torque'un genç takımına katıldı. Aynı yıl, Şili'nin önde gelen kulüplerinden Colo-Colo'ya kiralık olarak transfer oldu ve burada genç takımda liderlik vasıflarıyla dikkat çekti. 2022 yılında Colo-Colo ile kalıcı sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine adım attı.

Saldivia, Colo-Colo formasıyla ilk resmi maçına 9 Nisan 2023 tarihinde Santiago City'ye karşı çıktı. Gösterdiği performansla takımın önemli oyuncularından biri haline geldi ve 2023 yılında sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Ayrıca, 2023 yılında Uruguay U23 milli takımında da forma giydi.

Savunmadaki sağlam duruşu ve liderlik özellikleriyle tanınan Alan Saldivia, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde geleceği parlak bir futbolcu olarak görülmektedir.

Kulüp Kariyeri:

Dönem Takım Ülke
2021 Montevideo City Torque Uruguay
2022 (Kiralık) Colo-Colo Şili
2023–Günümüz Colo-Colo Şili

Millî Takım Kariyeri:

Yıl Millî Takım Kategori Maç Sayısı Gol Sayısı
2023 Uruguay U23 U23 4 0

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