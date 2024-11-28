Alan Saldivia haberi Şili basınında geniş yankı uyandırdı (centralnoticia)
Fotomaç'ın Şili basınından derlediği habere göre Cimbom, genç futbolcuyla ilgileniyor ve teklif hazırlığında.
Alan Saldivia (REUTERS)
ALAN SALDIVIA KİMDİR?
Alan Gabriel Saldivia Vázquez, 6 Nisan 2002 tarihinde Uruguay'ın Rivera şehrinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. 1,80 metre boyundaki Saldivia, stoper mevkisinde görev yapmaktadır.
Futbol kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımının altyapısında başlayan Saldivia, 2021 yılında Montevideo City Torque'un genç takımına katıldı. Aynı yıl, Şili'nin önde gelen kulüplerinden Colo-Colo'ya kiralık olarak transfer oldu ve burada genç takımda liderlik vasıflarıyla dikkat çekti. 2022 yılında Colo-Colo ile kalıcı sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine adım attı.
Saldivia, Colo-Colo formasıyla ilk resmi maçına 9 Nisan 2023 tarihinde Santiago City'ye karşı çıktı. Gösterdiği performansla takımın önemli oyuncularından biri haline geldi ve 2023 yılında sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Ayrıca, 2023 yılında Uruguay U23 milli takımında da forma giydi.
Savunmadaki sağlam duruşu ve liderlik özellikleriyle tanınan Alan Saldivia, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde geleceği parlak bir futbolcu olarak görülmektedir.
Kulüp Kariyeri:
|Dönem
|Takım
|Ülke
|2021
|Montevideo City Torque
|Uruguay
|2022 (Kiralık)
|Colo-Colo
|Şili
|2023–Günümüz
|Colo-Colo
|Şili
Millî Takım Kariyeri:
|Yıl
|Millî Takım
|Kategori
|Maç Sayısı
|Gol Sayısı
|2023
|Uruguay U23
|U23
|4
|0