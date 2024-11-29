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Fenerbahçe'den Anderson Talisca açıklaması! "Onu istiyoruz!"

Ülkemizde Beşiktaş forması giydikten sonra Çin ve Suudi Arabistan'a transfer olan Anderson Talisca için devreye giren Fenerbahçe, zorlu süreçte emin adımlarla ilerliyor. Sarı lacivertli yönetim, sambacı yıldız konusunda süreci olumlu tamamlamak isterken resmi açıklama geldi. Brezilyalı oyuncunun istendiği resmen duyuruldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 20:28
Fenerbahçe’den Anderson Talisca açıklaması! Onu istiyoruz!

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gündemin ilk sırasında Anderson Talisca var. Jose Mourinho'nun onay verdiği Brezilyalı 10 numara için yönetim girişimlerini sürdürürken diğer yandan farklı gelişmeler de yaşanıyor.

Anderson Talisca (REUTERS)Anderson Talisca (REUTERS)

TARAFTAR SABIRSIZ

Sezonun geri kalanında alacağı puanlarla taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Kanarya, Ocak ayı transfer dönemi için dört koldan temaslarına devam ediyor. Belirlenen mevkiler için birçok aday var ve en iyi hamlenin yapılması adına mesai harcanıyor.

Yönetim, sol bek ve orta sahanın yanı sıra 10 numara mevkisine de takviye düşünüyor. Listede Anderson Talisca var. Sambacının transferi ile ilgili süreç şimdiden taraftarları meraklandırıp sabırsızlandırmaya yetti.

Anderson Talisca Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında (REUTERS)Anderson Talisca Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında (REUTERS)

YÖNETİM GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sebastian Szymanski'den bu sezon beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe, Polonyalı futbolcunun olası satışı ile birlikte elini rahatlatmak ve transferde daha da güçlü olmak istiyor.

Bu mevki için düşünülen ilk isim olan Anderson Talisca'nın menajeri ile İstanbul'da yapılan görüşmeler olumlu geçti. Ancak Al-Nassr'ın da ikna edilmesi gerekiyor.

Anderson Talisca Jose Mourinho'nun da çok beğendiği bir isim (REUTERS)Anderson Talisca Jose Mourinho'nun da çok beğendiği bir isim (REUTERS)

BONSERVİS DETAYI BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre 2021'den bu yana Riyad temsilcisinin formasını giyen ve bugüne kadar çıktığı 102 karşılaşmada 78 gol atıp 10 asist yapan Anderson Talisca'nın bonservisi için detaylar belli oldu.

İlk etapta kiralık hamlesi yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro karşılığında bonservisini alma ihtimali doğan Talisca için Al-Nassr biraz daha fazla ücret istiyor. Bu kapsamda temaslar devam ediyor.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

OYNAMAMA SEBEBİ FENERBAHÇE Mİ?

Haberde ayrıca son oynanan Al-Gharafa mücadelesinin ardından yine takımla çalışmalara devam etmesi "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" şekinde yorumlandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yıldız futbolcu ile ilgili olarak "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil.

Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı.

Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız." diye konuştu.

"11 MİLYON EURO MAAŞI VAR"

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun." ifadelerini kullandı.

Transferin maliyetine değinen Ilıcalı, "Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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