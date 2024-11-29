Fenerbahçe'den Anderson Talisca açıklaması! "Onu istiyoruz!"

İlk etapta kiralık hamlesi yapmayı düşünen Fenerbahçe 'nin 5 milyon Euro karşılığında bonservisini alma ihtimali doğan Talisca için Al-Nassr biraz daha fazla ücret istiyor. Bu kapsamda temaslar devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre 2021'den bu yana Riyad temsilcisinin formasını giyen ve bugüne kadar çıktığı 102 karşılaşmada 78 gol atıp 10 asist yapan Anderson Talisca 'nın bonservisi için detaylar belli oldu.

Anderson Talisca Jose Mourinho'nun da çok beğendiği bir isim (REUTERS)

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

OYNAMAMA SEBEBİ FENERBAHÇE Mİ?

Haberde ayrıca son oynanan Al-Gharafa mücadelesinin ardından yine takımla çalışmalara devam etmesi "Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı ve ayrılacağı için kadroya alınmıyor" şekinde yorumlandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yıldız futbolcu ile ilgili olarak "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil.

Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı.

Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız." diye konuştu.

"11 MİLYON EURO MAAŞI VAR"

Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuşan Ilıcalı, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun." ifadelerini kullandı.

Transferin maliyetine değinen Ilıcalı, "Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz." sözlerini sarf etti.

