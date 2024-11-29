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Galatasaray'a şok! "Tehdit sonrası bonservisi ve faizi ödendi"

Süper Lig'in son 2 şampiyonu Galatasaray'ın geçen sezonun devre arası transfer döneminde 3.35 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ve bu yaz Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Alman futbolcunun bonservisinin FIFA'dan transfer yasağı tehdidi üzerine ödendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 19:12
Galatasaray’a şok! Tehdit sonrası bonservisi ve faizi ödendi

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Galatasaray'ın büyük sıkıntı çektiği sol bek bölgesi için kadrosuna kattığı Derrick Köhn, sarı kırmızılı kulüpte ortaya koyduğu performansla beğeni kazanmamış ve istikrarsız görüntüsünün ardından Werder Bremen'e kiralanmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin 3.35 milyon Euro karşılğında kadrosuna kattığını duyurduğu 25 yaşındaki futbolcu ile ilgili süreç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Derrick Köhn Almanya'da istenen performansı sergileyemedi (AP)Derrick Köhn Almanya'da istenen performansı sergileyemedi (AP)

ÖDENECEK ÜCRETLER KAP'A AÇIKLANDI

Galatasaray, 8 Şubat 2024 tarihinde transfer ettiği Derrick Köhn için KAP'a şu açıklamayı yaptı;

"Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir"

Derrick Köhn Galatasaray'da taraftarın beğenisini kazanamadı (AA)Derrick Köhn Galatasaray'da taraftarın beğenisini kazanamadı (AA)

WERDER BREMEN'E KİRALANDI

Derrick Köhn her ne kadar Galatasaray formasını sürekli giyse de bu mevkideki alternatifsizlik nedeniyle mecburen oynuyordu. Özellikle defansif aksiyonlarda zayıf kalan Gana asıllı Alman futbolcu bu sezon başında Werder Bremen'e gönderildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."

Derrick Köhn sezon başında Werder Bremen'e kiralandı (AA)Derrick Köhn sezon başında Werder Bremen'e kiralandı (AA)

HİÇBİR MAÇI TAMAMLAYAMADI

Okan Buruk'un kadrosunda görmeyerek gidişine onay verdiği Derrick Köhn, Alman temsilcisinde forma giydiği 11 karşılaşmanın hiçbirinde 90 dakika oynamadı. Sadece 1 gollük katkıda bulundu ve 447 dakika sahada kalabildi.

Satın alma opsiyonunun kullanılması da bu gelişmeler ışığında pek mümkün görünmüyor.

Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu bulunuyor (AA)Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu bulunuyor (AA)

TRANSFER YASAĞI İLE TEHDİT!

Alman basınının haberine göre Hannover 96'dan kadroya katılan tecrübeli sol bek için ödenmesi gereken 2.5 milyon Euro'yu göndermeyen Galatasaray, FIFA'dan transfer yasağı uyarısı aldı.

Haberde sarı kırmızılıların bu ücreti ödediği ve ayrıca 300 bin Euro da faiz ödemesi yaptığı öne sürüldü.

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