Kanarya’nın serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko Olimpia Milano: 85-91

THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip rakibine 91-85 mağlup oldu.
THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip rakibine 91-85 mağlup oldu.
SKORLAR
1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 19-24 :Olimpia Milano
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 37-41 :Olimpia Milano
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 63-66 :Olimpia Milano
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 85-91 :Olimpia Milano
İSPANYA SEFERİ VAR
Fneerbahçe Beko, Olimpia Milano ile karşılaştığı mücadelenin ardından çift maç haftasını İspanya'da geçirecek. Anadolu Efes'in 2 galibiyet çıkardığı Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.
Milano ekibi ise evinde üst üste 2 rakibini ağırlayacak. Konukları Kızılyıldız ve ASVEL olacak.