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Kanarya'nın serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko Olimpia Milano: 85-91

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 12. hafta mücadelesinde Olimpia Milano'yu ağırladı. Son 6 maçından galibiyetle ayrılan Kanarya, İtalyan temsilcisine 91-85 yenilerek serisinin sona ermesine engel olamadı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:45
Kanarya’nın serisi sona erdi! Fenerbahçe Beko Olimpia Milano: 85-91

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THY Euroleague'de başarılı bir sezon geçiren ve son 6 maçını kazanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip rakibine 91-85 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano'yu ağırladı (AA)Fenerbahçe Beko Olimpia Milano'yu ağırladı (AA)

SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 19-24 :Olimpia Milano
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 37-41 :Olimpia Milano
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 63-66 :Olimpia Milano
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 85-91 :Olimpia Milano

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İSPANYA SEFERİ VAR

Fneerbahçe Beko, Olimpia Milano ile karşılaştığı mücadelenin ardından çift maç haftasını İspanya'da geçirecek. Anadolu Efes'in 2 galibiyet çıkardığı Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.

Milano ekibi ise evinde üst üste 2 rakibini ağırlayacak. Konukları Kızılyıldız ve ASVEL olacak.

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