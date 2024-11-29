Beşiktaş’ta kaos bitmiyor! Taraftardan havalimanında tepki

Yaptığı transferlere rağmen şampiyonluk yarışında 13 puan geriye düşen Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'nde temiz bir sayfa açmak adına Macaristan'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, 2 yarıda da yediği gollerle karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Karşılaşma sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen siyah beyazlıları 100 civarında taraftar karşıladı. Tezahüratlarla teknik heyet, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Polisler de bu esnada yoğun güvenlik önemleri alarak fiziki teması engellemeye çalıştı.

Necip Uysal taraftarları sakinleştirmeye çalıştı (AA)

"FENERBAHÇE MAÇINDA DA BÖYLE OYNARSANIZ..."

Beşiktaş kafilesini taşıyan takım uçağının inişi sonrası gergin anlar yaşandı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolcular Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu, taraftarların yanına gelerek diyalog kurmaya çalıştı.

Bu sırada takım kaptanı Necip Uysal ile taraftarlar arasında dikkat çeken bir diyaloga sahne oldu. Taraftarların performanslarından memnun olmadığı tepkisine yanıt veren Necip Uysal, durumu sakinleştirmeye çalışarak, "Tamam ağabey, haklısınız, tamam." dedi.

"Fenerbahçe maçında da böyle oynarsanız..." sözleriyle tepkilerini sürdüren taraftarlara karşı, deneyimli futbolcu; "Düzelteceğiz biz. Merak etmeyin. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.