SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta kaos bitmiyor! Taraftardan havalimanında tepki

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş, İstanbul'a döndü. Siyah beyazlıları Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftarlar karşıladı. Kaptan Necip Uysal'ın diyalogu gündeme otururken siyah beyazlılar Fenerbahçe derbisi öncesinde performanslarını düzeltmesi konusunda uyarılarda bulundu. O sırada polis güvenlik önlemleri aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:00 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:16
Beşiktaş’ta kaos bitmiyor! Taraftardan havalimanında tepki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaptığı transferlere rağmen şampiyonluk yarışında 13 puan geriye düşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde temiz bir sayfa açmak adına Macaristan'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, 2 yarıda da yediği gollerle karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Polis Beşiktaş'ın İstanbul'a indiği sırada güvenlik önlemleri aldıPolis Beşiktaş'ın İstanbul'a indiği sırada güvenlik önlemleri aldı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karşılaşma sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen siyah beyazlıları 100 civarında taraftar karşıladı. Tezahüratlarla teknik heyet, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Polisler de bu esnada yoğun güvenlik önemleri alarak fiziki teması engellemeye çalıştı.

Beşiktaş'a havaalanında protesto!

Necip Uysal taraftarları sakinleştirmeye çalıştı (AA)Necip Uysal taraftarları sakinleştirmeye çalıştı (AA)

"FENERBAHÇE MAÇINDA DA BÖYLE OYNARSANIZ..."

Beşiktaş kafilesini taşıyan takım uçağının inişi sonrası gergin anlar yaşandı. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolcular Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu, taraftarların yanına gelerek diyalog kurmaya çalıştı.

Bu sırada takım kaptanı Necip Uysal ile taraftarlar arasında dikkat çeken bir diyaloga sahne oldu. Taraftarların performanslarından memnun olmadığı tepkisine yanıt veren Necip Uysal, durumu sakinleştirmeye çalışarak, "Tamam ağabey, haklısınız, tamam." dedi.

"Fenerbahçe maçında da böyle oynarsanız..." sözleriyle tepkilerini sürdüren taraftarlara karşı, deneyimli futbolcu; "Düzelteceğiz biz. Merak etmeyin. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar ve Mete Vardar (AA)Feyyaz Uçar ve Mete Vardar (AA)

FEYYAZ UÇAR: "NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Yaşanan gerginlik sonrası konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." diyerek taraftarların tepkilerini dikkate aldıklarını belirtti. Asbaşkan Mete Vardar ise taraftarlara üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını dile getirdi.

Mete Vardar (AA)Mete Vardar (AA)

VAN BRONCKHORST'A İSTİFA ÇAĞRISI

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti. Siyah-beyazlı camia, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde büyük bir baskı altına girerken, yönetimin ve teknik ekibin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

UEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiyenin yeriUEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiyenin yeri
UEFA ülke puanı değişti! İşte güncel tablo ve Türkiye'nin yeri
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. haftaUEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 5. hafta)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi!
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?
TRT
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? Fırsatçılara karşı dikkat!
İsrailli Gavriel Kanichowsky’den siyonist selamı! AK Parti’den tepki: UEFA’nın bu provokatif harekete sessiz kalması kabul edilemez
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Türk Telekom
Spor yazarları AZ Alkmaar Galatasaray maçını yorumladı! Okan Buruk’a ve yıldız isimlere eleştiri! Osimhen’e övgü
Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını yorumladı! Yıldız oyuncuya ağır sözler: Takıma hiçbir katkısı olmadı
4. Türkiye Tarım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak
Piyanist Ziya Demirense’nin oğlu ortaya çıktı! Bu kadarı da olmaz artık dedirten babalık davası
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
SON DAKİKA