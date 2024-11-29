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Galatasaray'a şampiyon transfer! Okan Buruk eski yıldızını istedi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna namağlup devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürürken gündeme flaş bir isim geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, eski öğrencisinin alınmasını talep etti. Şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncusuyla yeniden çalışmak isteyen deneyimli antrenör, süreçte de etkin rol oynayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:02
Galatasaray’a şampiyon transfer! Okan Buruk eski yıldızını istedi

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Yaz aylarında yaptığı transferlere rağmen sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Beşiktaş karşısındaki 5-0'lık Süper Kupa hezimeti ile birlikte adeta yeniden doğmuştu. Şampiyonlar Ligi'nden elense de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve grubunda bulunan Cimbom, Süper Lig'de de liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi sezon sonunda ipi göğüsleyerek 5. yıldızı göğsüne takmak. Bunun için de Ocak ayı transfer dönemine büyük önem veriliyor. Özellikle orta saha için fırsat hamlesi ortaya çıktı.

Kerem Demirbay daha fazla oynamak istiyor (EPA)Kerem Demirbay daha fazla oynamak istiyor (EPA)

KEREM'İN DURUMU NET DEĞİL!

Orta sahanın merkezinde güçlü bir rotasyon kurmak isteyen Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transferi gündemde. Gurbetçi futbolcunun daha fazla oynayabilmek adına takımdan ayrılma talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Bu konuda karar verecek olan Okan Buruk, diğer yandan elindeki kadroyu daha da güçlendirebilmek adına mesai harcıyor. Listenin ilk sıralarında ise birlikte şampiyonluk yaşadığı yıldız isim var.

Berkay Özcan ve Al Musrati (AA)Berkay Özcan ve Al Musrati (AA)

BERKAY ÖZCAN HAMLESİ

Teknik direktör Okan Buruk, Ocak ayı için Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ın alınmasını istedi. Sporx'te yer alan habere göre milli futbolcu ile birlikte yerli rotasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun için de makul bir bonservis önerilerek süreç tamamlanmaya çalışılacak.

Berkay Özcan (AA)Berkay Özcan (AA)

"BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Petrocub maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında Berkay Özcan için, "Berkay Özcan artık bizimle beraber olmayacak. Bu benim istediğim ve yönetimle yaptığımız istişare ile aldığımız bir karar. Oyuncularla birlikte 50-60 kişiden oluşan bir kulüp. Bunun için reaksiyon vermemiz gerektiğini herkes çok iyi biliyor. 2 gündür istişare ediyoruz. Benim aldığım enerji, bu aldığımız kararların takıma iyi geldiğini düşünüyorum. Bazen böyle durumlara ihtiyacımız oluyor maalesef ama bu uzun sürdü. Bu ekibe ve kulübe yakışan bir durum değil" ifadelerini kullanmıştı.

Berkay Özcan ve Sebastian Szymanski (AA)Berkay Özcan ve Sebastian Szymanski (AA)

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

Berkay Özcan, 15 Şubat 1998'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde doğmuş Türk futbolcudur. Orta saha mevkisinde görev yapan Özcan, kariyerine Almanya'da başlamış ve şu anda Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK'da forma giymektedir.

Kariyer Özeti:

  • Altyapı Eğitimi:

    • FC Südstern Karlsruhe (-2009)
    • Karlsruher SC (2009-2013)
    • VfB Stuttgart (2013-2016)

  • Profesyonel Kariyer:

    • VfB Stuttgart (2016-2019)
    • Hamburger SV (2018-2020)
    • İstanbul Başakşehir FK (2020-günümüz)

  • Milli Takım Kariyeri:

    • Türkiye U16, U17, U18, U19, U21 ve A Milli Takım seviyelerinde toplam 45 maçta 7 gol kaydetmiştir.
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