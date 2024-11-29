Yaz aylarında yaptığı transferlere rağmen sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Beşiktaş karşısındaki 5-0'lık Süper Kupa hezimeti ile birlikte adeta yeniden doğmuştu. Şampiyonlar Ligi'nden elense de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve grubunda bulunan Cimbom, Süper Lig'de de liderlik koltuğunda oturuyor.
Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi sezon sonunda ipi göğüsleyerek 5. yıldızı göğsüne takmak. Bunun için de Ocak ayı transfer dönemine büyük önem veriliyor. Özellikle orta saha için fırsat hamlesi ortaya çıktı.
Kerem Demirbay daha fazla oynamak istiyor (EPA)
KEREM'İN DURUMU NET DEĞİL!
Orta sahanın merkezinde güçlü bir rotasyon kurmak isteyen Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transferi gündemde. Gurbetçi futbolcunun daha fazla oynayabilmek adına takımdan ayrılma talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.
Bu konuda karar verecek olan Okan Buruk, diğer yandan elindeki kadroyu daha da güçlendirebilmek adına mesai harcıyor. Listenin ilk sıralarında ise birlikte şampiyonluk yaşadığı yıldız isim var.
Berkay Özcan ve Al Musrati (AA)
BERKAY ÖZCAN HAMLESİ
Teknik direktör Okan Buruk, Ocak ayı için Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ın alınmasını istedi. Sporx'te yer alan habere göre milli futbolcu ile birlikte yerli rotasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun için de makul bir bonservis önerilerek süreç tamamlanmaya çalışılacak.