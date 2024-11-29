Yaz aylarında yaptığı transferlere rağmen sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Beşiktaş karşısındaki 5-0'lık Süper Kupa hezimeti ile birlikte adeta yeniden doğmuştu. Şampiyonlar Ligi'nden elense de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve grubunda bulunan Cimbom, Süper Lig'de de liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi sezon sonunda ipi göğüsleyerek 5. yıldızı göğsüne takmak. Bunun için de Ocak ayı transfer dönemine büyük önem veriliyor. Özellikle orta saha için fırsat hamlesi ortaya çıktı.