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Kartal'dan tatsız sonuç! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Maccabi Tel Aviv karşısında istediğini elde edemedi. Siyah beyazlılar, Gavriel Kanichowsky'nin golüne Rafa Silva ile cevap verse de Dor Peretz ilk yarının 2-1'lik sonuçla konuk takım lehine bittiğini tayin etti. İkinci yarıda bir golü sayılmayan ve penaltı kaçıran Kartal, Weslley'in farkı ikiye çıkarmasına engel olamadı. Karşılaşma 3-1 sona erdi. İşte Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında yaşananlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:08
Kartal’dan tatsız sonuç! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.

Ciro Immobile penaltı kaçırdı (DHA)Ciro Immobile penaltı kaçırdı (DHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.

45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.

80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.

GOLLER

23' Maccabi Tel Aviv Kanichowsky'nin golüyle öne geçti.


38' GOOOLLL! Rafa Silvaaa!! Bir anda arkaya harika çıktı ve topu ağlara gönderdi!

Peretz'in golüyle Maccabi yeniden öne geçti

Maccabi Tel Aviv farkı 2'ye çıkardı

Gabriel Paulista sakatlandı ve maça devam edemedi (DHA)Gabriel Paulista sakatlandı ve maça devam edemedi (DHA)

PAULISTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli transferlerinden biri olan ve kısa süre önce sakatlıktan geri dönen Gabriel Paulista yine aynı şanssızlığı yaşadı. Brezilyalı savunmacı rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı ve sakatlalanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Emirhan Topçu girdi.

Arthur Masuaku Bodo Glimt maçında forma giyemeyecek (DHA)Arthur Masuaku Bodo Glimt maçında forma giyemeyecek (DHA)

MASUAKU CEZALI

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, 42. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Masuaku, 12 Aralık'ta oynanacak olan Bodo/Glimt karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

NORVEÇ'E GİDECEK

Galatasaray'ın İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş da bir diğer kuzey temsilcisi Bodo Glimt ile Norveç'te kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar kalan son 2 maçının ilkinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Kapanışı ise Twente ile Hollanda'da ayapacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
26 Eylül 2024 Ajax 4-0 🟥 Beşiktaş ⚫⚪
3 Ekim 2024 Beşiktaş ⚫⚪ 1-3 🟥 Eintracht Frankfurt
24 Ekim 2024 Lyon 0-1 🟩 Beşiktaş ⚫⚪
6 Kasım 2024 Beşiktaş ⚫⚪ 2-1 🟩 Malmö
28 Kasım 2024 Beşiktaş ⚫⚪ 1-3 🟥 Maccabi Tel Aviv
12 Aralık 2024 Bodo/Glimt - Beşiktaş ⚫⚪
22 Ocak 2025 Beşiktaş ⚫⚪ - Athletic Club
30 Ocak 2025 Twente - Beşiktaş ⚫⚪

Milot Rashica (AA)Milot Rashica (AA)

KAPTAN NECİP UYSAL TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almasa da takımını yalnız bırakmadı. Tedavisi devam eden oyuncu, maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınma sürecini yakından takip etti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı ekibi bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı. Macaristan'daki Nagyerdei Stadı'nda oynanan maçı, Beşiktaş yöneticileriyle birlikte kendilerine ayrılan özel locadan takip etti.

Öte yandan İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak 3 gündür yanıt alamadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, İSRAİLLİ YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

Beşiktaş kulübü, maç öncesinde ve sırasında İsrailli yetkililerle bir araya gelmeme kararı aldı. UEFA'ya bu konuda özel bir talepte bulunan siyah-beyazlılar için stadyumda ayrı bir loca tahsis edildi. Bu kararla birlikte iki kulüp yöneticileri, maçı farklı alanlardan takip etti

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