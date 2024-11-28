Kartal’dan tatsız sonuç! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi

UEFA Avrupa Ligi 'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş 'ta Arthur Masuaku, 42. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Masuaku, 12 Aralık'ta oynanacak olan Bodo/Glimt karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'ın İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş da bir diğer kuzey temsilcisi Bodo Glimt ile Norveç'te kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar kalan son 2 maçının ilkinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Kapanışı ise Twente ile Hollanda'da ayapacak.

Milot Rashica (AA)

KAPTAN NECİP UYSAL TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almasa da takımını yalnız bırakmadı. Tedavisi devam eden oyuncu, maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınma sürecini yakından takip etti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı ekibi bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı. Macaristan'daki Nagyerdei Stadı'nda oynanan maçı, Beşiktaş yöneticileriyle birlikte kendilerine ayrılan özel locadan takip etti.

Öte yandan İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak 3 gündür yanıt alamadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, İSRAİLLİ YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

Beşiktaş kulübü, maç öncesinde ve sırasında İsrailli yetkililerle bir araya gelmeme kararı aldı. UEFA'ya bu konuda özel bir talepte bulunan siyah-beyazlılar için stadyumda ayrı bir loca tahsis edildi. Bu kararla birlikte iki kulüp yöneticileri, maçı farklı alanlardan takip etti