Kartal’dan tatsız sonuç! Beşiktaş Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenildi

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada caza sahası içinde topla buluşan Turgeman'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.
23. dakikada sağ kanattan Davida'nın pasında kale önünde Kanichowsky topu ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada Semih'in pasında orta sahada topla buluşan Rafa Silva, hızla ceza sahası içine girip, kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
45+1. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta Rashica'nın pasında Rafa Silva'nın şutunda top kaleyi bulmadı.
45+3. dakikada sol kanattan Weslley'in kale önüne pasında Dor Peretz'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
55. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde şutunda Lemkin'in elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Immobile penaltıda fileleri bulamadı.
80. dakikada Maccabi Tel Aviv skoru 3-1 yaptı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Turgeman'ın çaprazdan vuruşunda Mert Günok'tan dönen topu takip eden Patati meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Maccabi Tel Aviv karşılaşmayı 3-1 kazandı.
GOLLER
23' Maccabi Tel Aviv Kanichowsky'nin golüyle öne geçti.
Maccabi Tel Aviv Kanichowsky'nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/KTrKTlpxfX— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
38' GOOOLLL! Rafa Silvaaa!! Bir anda arkaya harika çıktı ve topu ağlara gönderdi!
GOOOLLL! Rafa Silvaaa!! Bir anda arkaya harika çıktı ve topu ağlara gönderdi! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/2pvJOJsk5b— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
Peretz'in golüyle Maccabi yeniden öne geçti
Peretz'in golüyle Maccabi yeniden öne geçti. pic.twitter.com/elfRoUomTA— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
Maccabi Tel Aviv farkı 2'ye çıkardı
Maccabi Tel Aviv farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/aicTd90Fg7— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024
PAULISTA SAKATLANDI
Beşiktaş'ın bu sezon en önemli transferlerinden biri olan ve kısa süre önce sakatlıktan geri dönen Gabriel Paulista yine aynı şanssızlığı yaşadı. Brezilyalı savunmacı rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı ve sakatlalanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Emirhan Topçu girdi.
MASUAKU CEZALI
UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, 42. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Masuaku, 12 Aralık'ta oynanacak olan Bodo/Glimt karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
NORVEÇ'E GİDECEK
Galatasaray'ın İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş da bir diğer kuzey temsilcisi Bodo Glimt ile Norveç'te kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlılar kalan son 2 maçının ilkinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Kapanışı ise Twente ile Hollanda'da ayapacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|Tarih
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|26 Eylül 2024
|Ajax
|4-0 🟥
|Beşiktaş ⚫⚪
|3 Ekim 2024
|Beşiktaş ⚫⚪
|1-3 🟥
|Eintracht Frankfurt
|24 Ekim 2024
|Lyon
|0-1 🟩
|Beşiktaş ⚫⚪
|6 Kasım 2024
|Beşiktaş ⚫⚪
|2-1 🟩
|Malmö
|28 Kasım 2024
|Beşiktaş ⚫⚪
|1-3 🟥
|Maccabi Tel Aviv
|12 Aralık 2024
|Bodo/Glimt
|-
|Beşiktaş ⚫⚪
|22 Ocak 2025
|Beşiktaş ⚫⚪
|-
|Athletic Club
|30 Ocak 2025
|Twente
|-
|Beşiktaş ⚫⚪
KAPTAN NECİP UYSAL TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almasa da takımını yalnız bırakmadı. Tedavisi devam eden oyuncu, maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınma sürecini yakından takip etti.
TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı ekibi bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı. Macaristan'daki Nagyerdei Stadı'nda oynanan maçı, Beşiktaş yöneticileriyle birlikte kendilerine ayrılan özel locadan takip etti.
Öte yandan İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile iletişime geçmeye çalıştığı ancak 3 gündür yanıt alamadığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, İSRAİLLİ YETKİLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ
Beşiktaş kulübü, maç öncesinde ve sırasında İsrailli yetkililerle bir araya gelmeme kararı aldı. UEFA'ya bu konuda özel bir talepte bulunan siyah-beyazlılar için stadyumda ayrı bir loca tahsis edildi. Bu kararla birlikte iki kulüp yöneticileri, maçı farklı alanlardan takip etti