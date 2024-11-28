İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal

Bu hareket daha önce iki kez ceza alan Merih Demiral'ın ardından nasıl bir karar vereceği de merak konusu haline geldi.

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Mcaristan'ın başkenti Debrecen'de karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmanın 23. dakikasında Gavriel Kanichowsky'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştü.

Merih Demiral

EURO 2020 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMA CEZA VERİLMİŞTİ

UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.

Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

Bunun yanı sıra TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği açıklanmıştı.

Benzer bir kararın Gavriel Kanichowsky ve Maccabi Tel Aviv için de geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.