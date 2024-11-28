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İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Konuk takımın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. Fransa karşısında asker selamı verdiği için cezalandırılan Merih Demiral'ın ardından UEFA'nın bu hareket için nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 22:19 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 22:32
İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Mcaristan'ın başkenti Debrecen'de karşı karşıya geldi. Temsilcimiz karşılaşmanın 23. dakikasında Gavriel Kanichowsky'nin golü ile 1-0 yenik duruma düştü.

SİYONİST SELAM
Golü atan İsrailli oyuncu Gavriel Kanichowsky, siyonistliğini göstererek bir skandala imza attı. Kanichowsky'nin, İsrail bayrağını göstererek selama durması akıllara milli oyuncumuz Merih Demiral'a verilen cezayı getirdi.

İŞTE O HAREKET

Bu hareket daha önce iki kez ceza alan Merih Demiral'ın ardından nasıl bir karar vereceği de merak konusu haline geldi.

Merih DemiralMerih Demiral

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UEFA, A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.

Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

Bunun yanı sıra TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği açıklanmıştı.

Benzer bir kararın Gavriel Kanichowsky ve Maccabi Tel Aviv için de geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.

Gavriel Gabi Kanichowsky (REUTERS)Gavriel Gabi Kanichowsky (REUTERS)

GAVRİEL GABİ KANİCHOWSKY KİMDİR?

Gavriel Gabi Kanichowsky, 24 Ağustos 1997 doğumlu İsrailli bir futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynayan Kanichowsky, aynı zamanda İngiliz vatandşıdır. Maccabi Tel Aviv alt yapısında yetiştikten sonra Petah Tikva, Hapoel Acre ve Maccabi Netanya formaları giymiştir.

2021'den bu yana da yetiştiği kulüpte oynamaktadır.

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