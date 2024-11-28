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Çekya'da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag'ı 2-1 yendi

Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Slavia Prag'a konuk oldu. Temsilcimiz 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Kanarya 3 puanı da hanesine yazdırdı. İşte Slavia Prag - Fenerbahçe maçında atılan goller ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 21:46 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:07
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi

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Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde üst turları görmek isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında 3 puan mücadelesi verdi. Karşılaşmadan 1-0 geriye düşen Kanarya, 2 golle geri döndü ve maçı 2-1 kazandı.

Edin Dzeko attığı golle galibiyetin mimarlarından biri oldu (DHA)Edin Dzeko attığı golle galibiyetin mimarlarından biri oldu (DHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

53. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Kinsky, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada soldan ceza sahasına giren Diouf'un ceza sahasına ortasında Doudera'nın yakın mesafeden vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

85. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kinsky'ye çarparak filelere gitti: 1-2.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

GOLLER

Slavia Prag, Chory'nin golüyle öne geçti

GOOOLLL! Edin Dzekooo... Harika bir vuruş! Usta işi bir golle beraberliği getirdi


GOOOLLL! En Nesyri! Tadic'ten harika asist! Temsilcimiz Fenerbahçe Prag'ta önde...

Dusan Tadic (DHA)Dusan Tadic (DHA)

MOURINHO'DAN KADRO REVİZYONU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 önemli değişikliğe imza attı.

Eden Arena'da oynanan mücadelede Portekizli teknik adam, ligde ilk 11'de yer alan Youssef En-Nesyri'yi yedek kulübesine çekti. Filip Kostic ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde bulunmadıkları için Prag'a götürülmezken, Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip nedeniyle kadroda yer almadı.

Mourinho, bu oyuncuların yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ilk 11'e dahil etti. Filip Kostic'in yerine Mert Müldür, Sofyan Amrabat'ın yokluğunda İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko sahaya çıktı.

Allan Saint Maximin (DHA)Allan Saint Maximin (DHA)

JOSE MOURINHO TEKRAR KULÜBEDE

Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar karşılaşmasında takımının başında yer alamayan Jose Mourinho, cezasını tamamlayarak Slavia Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

Fred (DHA)Fred (DHA)

SAMET AKAYDİN AVRUPA'DA İLK KEZ SAHADA

Milli futbolcu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de görev alarak bu sezon ilk kez Avrupa arenasında forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce oynanan Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında süre alamayan Akaydin, Prag'da Djiku ile savunmanın göbeğinde yer aldı.

TARAFTARDAN PRAG'DA BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi şehir merkezinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, coşkulu tezahüratlarla stadyuma hareket etti. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran taraftarlar, futbolcuların sahaya çıktığı andan itibaren desteklerini gösterdi. Fenerbahçeli futbolcular da taraftarlarına giderek alkışlarla karşılık verdi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Takımlar Skor
26 Eylül 2024 Fenerbahçe 🟡🔵 - Union Saint-Gilloise 2-1 🟩
3 Ekim 2024 Twente - Fenerbahçe 🟡🔵 2-2 🟧
24 Ekim 2024 Fenerbahçe 🟡🔵 - Manchester United 1-1 🟧
7 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Fenerbahçe 🟡🔵 3-1 🟥
28 Kasım 2024 Slavia Prag - Fenerbahçe 🟡🔵 1-2 🟩
11 Aralık 2024 Fenerbahçe 🟡🔵 - Athletic Club
23 Ocak 2025 Lyon - Fenerbahçe 🟡🔵
30 Ocak 2025 Fenerbahçe 🟡🔵 - Midtjylland

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