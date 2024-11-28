Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi

Bu sezon hem Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi 'nde üst turları görmek isteyen Fenerbahçe , Slavia Prag deplasmanında 3 puan mücadelesi verdi. Karşılaşmadan 1-0 geriye düşen Kanarya, 2 golle geri döndü ve maçı 2-1 kazandı.

GOOOLLL! Edin Dzekooo!! Harika bir vuruş! Usta işi bir golle beraberliği getirdi! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/v8WHGCaOMV

GOOOLLL! Edin Dzekooo... Harika bir vuruş! Usta işi bir golle beraberliği getirdi

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

Edin Dzeko attığı golle galibiyetin mimarlarından biri oldu (DHA)

Dusan Tadic (DHA)

MOURINHO'DAN KADRO REVİZYONU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Bellona Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 önemli değişikliğe imza attı.

Eden Arena'da oynanan mücadelede Portekizli teknik adam, ligde ilk 11'de yer alan Youssef En-Nesyri'yi yedek kulübesine çekti. Filip Kostic ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde bulunmadıkları için Prag'a götürülmezken, Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip nedeniyle kadroda yer almadı.

Mourinho, bu oyuncuların yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ilk 11'e dahil etti. Filip Kostic'in yerine Mert Müldür, Sofyan Amrabat'ın yokluğunda İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko sahaya çıktı.