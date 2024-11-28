Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ve üst üste ayrılıklarla hareketli günler geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne tutunmak ve bu kulvarda sonuna kadar ilerlemek amacında. Son maçında Malmö'yü 2-1'lik skorla deviren Kartal, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Giovanni van Bronckhorst ve öğrencilerinin tek hedefi sezonun geri kalanı için ilk adımı atabilmek. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz
BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Fernandes, Mario, ashica, Rafa, Semih, Immobile
MACCABI TEL AVIV: Mishpati; Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel; Van Overeem, Kanichowsky, Peretz; Weslley Patati, Davida, Turgeman
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltmek amacında (AA)
6 PUAN TOPLADI
Beşiktaş bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Kartal, Ajax 4-0 ve Frankfurt'a 3-1'lik skorlarla yenildi. Lyon'u 1-0 ve Malmö'yü 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Kritik karşılaşma öncesinde 18'inci basamakta bulunuyor.