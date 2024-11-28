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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv | CANLI

Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Macaristan'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:39
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv | CANLI

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Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ve üst üste ayrılıklarla hareketli günler geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne tutunmak ve bu kulvarda sonuna kadar ilerlemek amacında. Son maçında Malmö'yü 2-1'lik skorla deviren Kartal, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Giovanni van Bronckhorst ve öğrencilerinin tek hedefi sezonun geri kalanı için ilk adımı atabilmek. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinizBeşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz

BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Fernandes, Mario, ashica, Rafa, Semih, Immobile

MACCABI TEL AVIV: Mishpati; Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel; Van Overeem, Kanichowsky, Peretz; Weslley Patati, Davida, Turgeman

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltmek amacında (AA)Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltmek amacında (AA)

6 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon yeni formatıyla ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Kartal, Ajax 4-0 ve Frankfurt'a 3-1'lik skorlarla yenildi. Lyon'u 1-0 ve Malmö'yü 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Kritik karşılaşma öncesinde 18'inci basamakta bulunuyor.

Maccabi Tel Aviv son maçında Ajax karşısında bozguna uğradı (REUTERS)Maccabi Tel Aviv son maçında Ajax karşısında bozguna uğradı (REUTERS)

SIFIR ÇEKTİLER

İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda puan almayı başaramadı. Braga ile sezona başlayan Tel Aviv ekibi, Portekiz'de aldığı 2-1'lik yenilgi sonrasında Midtjylland'a -0 ve Real Sociedad'a da 2-0 mağlup oldu. Amsterdam sokaklarında olayların yaşandığı Ajax maçından da 5-0 yenik ayrıldı.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde üst turlara yükselmek ve adından söz ettirmek amacında (DHA)Beşiktaş Avrupa Ligi'nde üst turlara yükselmek ve adından söz ettirmek amacında (DHA)

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman
26 Eylül 2024 Ajax 4-0 🟥 Beşiktaş ⚫⚪
3 Ekim 2024 Beşiktaş ⚫⚪ 1-3 🟥 Eintracht Frankfurt
24 Ekim 2024 Lyon 0-1 🟩 Beşiktaş ⚫⚪
6 Kasım 2024 Beşiktaş ⚫⚪ 2-1 🟩 Malmö
28 Kasım 2024 Beşiktaş ⚫⚪ - Maccabi Tel Aviv
12 Aralık 2024 Bodo/Glimt - Beşiktaş ⚫⚪
22 Ocak 2025 Beşiktaş ⚫⚪ - Athletic Club
30 Ocak 2025 Twente - Beşiktaş ⚫⚪

Son haftaların suskın ismi Rafa Silva şanssızlığını kırmayı hedefliyor (AA)Son haftaların suskın ismi Rafa Silva şanssızlığını kırmayı hedefliyor (AA)

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları
20:45 🟧 Athletic Bilbao - ⚫ Elfsborg
20:45 🟧 AZ Alkmaar - ⚫ Galatasaray
20:45 🟧 Beşiktaş - ⚫ Maccabi Tel-Aviv
20:45 🟧 Dynamo Kiev - ⚫ Viktoria Plzen
20:45 🟧 RFS - ⚫ PAOK
20:45 🟧 Karabağ - ⚫ Lyon
20:45 🟧 Anderlecht - ⚫ Porto
20:45 🟧 Lazio - ⚫ Ludogorets
23:00 🟧 Midtjylland - ⚫ Eintracht Frankfurt
23:00 🟧 Tottenham Hotspur - ⚫ Roma
23:00 🟧 Braga - ⚫ Hoffenheim
23:00 🟧 Slavia Prag - ⚫ Fenerbahçe
23:00 🟧 Real Sociedad - ⚫ Ajax
23:00 🟧 Nice - ⚫ Rangers
23:00 🟧 Manchester United - ⚫ Bodø/Glimt
23:00 🟧 Ferencvárosi TC - ⚫ Malmö FF
23:00 🟧 FCSB - ⚫ Olympiakos Piraeus
23:00 🟧 Twente - ⚫ Union St. Gilloise

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