Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen ve üst üste ayrılıklarla hareketli günler geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne tutunmak ve bu kulvarda sonuna kadar ilerlemek amacında. Son maçında Malmö'yü 2-1'lik skorla deviren Kartal, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşıyor. Giovanni van Bronckhorst ve öğrencilerinin tek hedefi sezonun geri kalanı için ilk adımı atabilmek. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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