AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1 CANLI 📺 Galatasaray Avrupa Ligi maçı full HD canlı yayın izle

YUNUS AKGÜN'DEN GOL KRALLIĞI PERFORMANSI Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta 12 gol atarak turnuvanın en skorer takımlarından biri oldu. Bu gollerin 4'üne imza atan Yunus Akgün, gol krallığı yarışında zirveye ortak. AZ ALKMAAR VE GALATASARAY'IN SON DURUMU AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'de bu sezon 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 20 puanla 6. sırada yer alan Hollanda ekibi, geçtiğimiz hafta Sparta Rotterdam'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde son 14 maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 10 puanla grubunda 3. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Muslera, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

AZ Alkmaar: Zoet, Goes, Penetra, Wolfe, Kasius, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Kwakman, Meerdink, Parrot. AZ Alkmaar Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? İşte Detaylar! UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte AZ Alkmaar Galatasaray maçı hakkında tüm bilgiler… AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN? AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki mücadele 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. TSİ 20.45'te başlayacak olan maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar toplam 98 maça çıktı. Bu maçlarda 40 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, toplamda 158 gol atarken kalesinde 127 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray ile Avrupa kupalarında 20 maça çıktı. Buruk, bu maçların 10'unu kazanırken 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. YUNUS AKGÜN'DEN GOL KRALLIĞI PERFORMANSI Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 4 maçta 12 gol atarak turnuvanın en skorer takımlarından biri oldu. Bu gollerin 4'üne imza atan Yunus Akgün, gol krallığı yarışında zirveye ortak.

AZ ALKMAAR VE GALATASARAY'IN SON DURUMU AZ Alkmaar, Hollanda Eredivisie'de bu sezon 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 20 puanla 6. sırada yer alan Hollanda ekibi, geçtiğimiz hafta Sparta Rotterdam'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde son 14 maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 10 puanla grubunda 3. sırada bulunuyor. MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Muslera, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

AZ Alkmaar: Zoet, Goes, Penetra, Wolfe, Kasius, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Kwakman, Meerdink, Parrot. TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT RADYO CANLI DİNLE 📢 UEFA Avrupa Ligi maçları! Beşiktaş-Maccani Tel Aviv 🔴 AZ Alkmaar - Galatasaray maçı